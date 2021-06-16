Hayat Kestane ağaçlarının ürünlerini yok ediyor Katil gal arısı Sinopta da görüldü
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Kestane ağaçlarının ürünlerini yok ediyor: ’Katil’ gal arısı Sinop’ta da görüldü

Bursa, Rize, Zonguldak, Kastamonu'da görülen gal arısı Sinop'ta da ortaya çıktı. Türkeli'nin köylerinde arıcılık işiyle uğraşanlar yetkililerin bir an önce önlem almalarını istedi.

Haber Merkezi İHA
Kestane ağaçlarının ürünlerini yok ediyor: ’Katil’ gal arısı Sinop’ta da görüldü
Arıcılar ağaçlarda yüzde 50 oranında hasar olduğunu söyledi.

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı köylerde arıcılık işi ile uğraşan bazı arıcılar, kestane ağaçlarının ürünlerini yok eden gal arısının arıcılık işi uğraşanlar için tehdit oluşturduğunu belirterek, yetkililerin bir an önce önlem almasını dile getirdi.

İHA

İlçeye bağlı Düzler köyünde arıcılık işi ile uğraşan Yasin Köycü, yaptığı açıklamada, "Gal arısı sıkıntısı, Türkiye’de bulunan kestane ormanlarımız için büyük bir tehlike arz etmektedir. Müdahale edilemediğinden dolayı da Bursa, Rize, Zonguldak, Kastamonu ve şimdi de Sinop’ta da var. Kestane ağacı bir çok kişinin ekmek kapısı. Biz balından yararlanıyoruz ancak kestaneden yararlananlar da var.

İHA

Buna müdahale edilemezse birkaç sene içerisinde bu ormanlarımızın yüzde 80’inde kestane ve kestane balı yetişmeyecek. Çünkü geçen senelerde gal arısı görülen yerlerde bu sene çiçek vermiyor. Bunu çevremizden duyuyoruz, bizleri de uyarıyorlar, ‘dikkatli olun’ diyorlar. Arıcılar olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Gal dediğimiz ağaçlarda çıkan urlardır.

İHA

Biyolojik veya başka sebeplerden dolayı ağaçlarda tomurcuklarda veya başka yerde çıkan urlara gal denir. Gal arısı da buna sebep olan arıdır. 2,5 mm büyüklüğünde küçük bir arı cinsi. Çin’den buraya gelmiş, her yerde yayılmış. Şuanda bizim gördüğümüz, ağaçlarda yüzde 50 oranında hasar var” dedi.

İHA

Arıcı Ümit Yüksel, “Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu sorun çözülmüş olur. Burada kestaneden ve baldan ekmek yiyenlerin mağduriyeti giderilirse seviniriz" diye konuştu.


İHA

Arıcı Salih Yıldız, ise, “İlk Erdemli köyünde denk geldik. Facebook’ta gördük. Buradaki arıcıları aradık, özellikle Gürcüler köyünde bal ormanında var mı diye, Türkeli’nin tek ormanı var, orada da büyük oranda bu gal arısı sıkıntısından var. Ayrıca ben arıcılar birliği üyesiyim ancak bu konuda sesimiz olmadıkları için muzdaribiz” şeklinde konuştu.

Bu arıya dikkat: Lakabı 'katil' olan gal arısı Kastamonu'da görüldü
HAYAT
Bu arıya dikkat: Lakabı 'katil' olan gal arısı Kastamonu'da görüldü

Arı üreticilerini bekleyen tehlike: Önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak
FOTOĞRAF 11
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Kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısı, Türkiye’de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkmıştı. Gal arısının yeni adresi ise Düzce oldu.
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Düzce’de arı yetiştiriciliği yapan Rahman Kangal, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısının gelecek yıllarda daha büyük tehlike olacağını kestane ve bal üretiminde sıkıntılar yaşanacağını söyledi.
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Ana vatanı Çin olan, Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı için önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
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Biz bal, vatandaş kestane alamayacak<br><br> Önümüzdeki yıllarda ‘katil arının’ daha büyük tehlikeler doğuracağına değinen Kangal, Gal arısı kestane çiçeğinin açmasını engelleyen bir arı türü. Bu Düzce için çok büyük tehlike. Şu anda ve önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Biz bal alamayacağız, vatandaşta kestane alamayacak dedi.
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Çiçek oluşumunu engelliyor<br><br> Kangal, Gal arısı çiçek oluşumunu engelliyor. Tabii çiçek olmadığı için meyve de olmayacak, bal da olmayacak. Gal arısı çiçek açmasını engelliyor ve meyve olmasını da engelliyor. Bu yüzden hem kestane, hem bal akımını durduruyor diye konuştu.
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Kangal, gal arısının oluşturduğu tehlikelerin önüne geçmek için İl Tarım Müdürlüğünün önlem alması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Arı üreticilerini bekleyen tehlike: Önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak
Kestane ağaçları ve bal üreticileri için büyük tehlike oluşturan, halk arasında ise 'katil arı' olarak bilinen gal arısının yeni adresi Düzce oldu. Gal arısı için önlem alınmazsa, kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
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