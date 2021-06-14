Hayat Bu arıya dikkat Lakabı katil olan gal arısı Kastamonuda görüldü
AKTÜEL

Bu arıya dikkat: Lakabı 'katil' olan gal arısı Kastamonu'da görüldü

Kestane üreticileri arasında 'katil arı' olarak bilinen ve kestane ağaçlarının tamamen kurumasına neden olan 'gal arısı' Kastamonu ormanlarında görüldü. Geçimini arıcılıkla sağlayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Haber Merkezi DHA
Bu arıya dikkat: Lakabı katil olan gal arısı Kastamonuda görüldü
Arı kovanları

Anavatanı Çin olan ve Türkiye'de ilk defa Yalova ile Bursa bölgesinde görülen gal arısı, Kastamonu'nun Cide ilçesinde de tespit edildi. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, çiçek açmasını engelleyen ve arıcılar arasında katil arı diye adlandırılan gal arısı, zamanla kestane ağaçlarının kurumasına da neden oluyor.
Bölgede görülen gal arısı sonrası Beltepe köyüne gelen Kastamonu Arıcılar Birliği üyesi ve Cide temsilcisi Bahri Kısa, kestane ormanlarını gezerek gal arısının ağaçlara verdiği zararları inceledi. Bahri Kısa, gal arısı nedeniyle yüzde 70'e varan verim kayıplarının olacağını ifade ederek, "Gal arısı dediğim illet Cide'ye de ulaştı. Arıcılarımızın ve kestane meyvesiyle geçinen ailelere, yüzde 70 oranında bal ve kestane meyvesi kaybı vereceğini düşünüyoruz. Daha önce Zonguldak ve Bartın illerinde de görülen bu hastalık sonrası oralarda biyolojik bir çalışma başlatılmış. Yetkililerden en yakın zamanda Cide'de de aynı çalışmanın başlatılması, bal ve kestane meyvesiyle geçimini sağlayan köylülerin bu illetten kurtulmanı istiyoruz" diye konuştu.

Kilosu 8 bin lira: Arı sütü talebine yetişemiyorlar
FOTOĞRAF 7
Title
Bulgaristan'dan ailesiyle birlikte 1977 yılında İstanbul'un Silivri ilçesine gelip arıcılık yapmaya başlayan Tuncer Çalışkan, 100 kovanla babasından devraldığı arıcılığı 500 kovana çıkardı. Bir süre sonra Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'ne taşınan ve 40 yıldır arıcılık yapan Çalışkan, son dönemdeki koronavirüs salgınından sonra artan arı sütü taleplerine yetişememeye başladı.
Title
Sporcudan, yaşlıya, sağlık için kullanandan, gençleştirici özelliği için kullanana kadar geniş müşteri yelpazesi bulunan Çalışkan, yurt dışından da gelen taleplere cevap vermeye çalıştığını dile getirdi.
Title
Arı sütü fiyatının pahalı olduğunu, özellikle sporcuların ve yaşlıların çok tükettiğini ifade eden Çalışkan, Fiyatı üretimine göre değişiyor. Bizde fiyatı 7- 8 bin TL civarında. Toptan satış yaptığımız Arap müşterilerimiz var. Yıllık gelip alışveriş yapan sporcularımız var. İş insanlarımız yarım kilo, bir kilo alıyor aileleri için. Halkımız bilinçlendi, bağışıklık güçlendirdiği için destekleyici oluyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz diye konuştu.
Title
Özellikle koronavirüs sürecinde satışlarının çoğaldığını da kaydeden Çalışkan, Koronavirüs de satışı artırdı bu dönemde. Bize sokağa çıkma serbest olduğu için biz çalışmalarımıza devam ettik. Dışarı çıkamayanların adreslerine ürünlerini teslim ettik. Bal, polen, arı sütü, propolis karışımı yapıyoruz. Propolis de çok önemli biliyorsunuz. Onun da kanserden koruyucu etkisi ve kanser tedavisinde önemli bir rolü var şeklinde konuştu.
Title
'ARI SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTIRMALIYIZ'<br>​<br>​ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Bioteknoloji Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Devrim Oskay, arı sütünün insan beslenmesinde büyük besin kaynağı olduğunu, son zamanlarda Türkiye'de arıcılık yapanların da arı sütü üretimini arttırdıklarını söyledi. Oskay, şunları söyledi:
Title
Türkiye normalde bal arısı kolonisi varlığı bakımından dünyada ikinci sırada. Çin'den sonra en fazla koloni varlığına sahip ama ne yazık ki istatistiklerde arı sütü üretim miktarı yok. Çünkü çoğunlukla arı sütü Türkiye'ye Çin'den ithal olarak geliyor. Bizim ülkemizde bu arı sütünü daha fazla üretme ihtiyacımız var aslında. Çünkü dışarıdan ithal geliyor. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor. Salgın hastalıklarda olsun, son Covid-19 konusunu biliyorsunuz bu tip konularda bağışıklık sistemini güçlendireceği için de önemli bir besin kaynağı olarak karşımızda şu anda. İlginin fazla olması kesinlikle sağlıklı beslenme, vücut direncini en yüksek düzeyde tutabilmek için arı ürünleri kullanmak istiyor tüketicilerimiz. Tabi ki bunun içinde de arı ürünlerinin içinde de en değerli besinlerden bir tanesi arı sütü.
Title
'ODA SICAKLIĞINDA BEKLETMEYİN'<br>​<br>​ Arı sütünün kesinlikle oda sıcaklığında bekletilmemesi gerektiğinin de altını çizen Dr. Oskay, Arı sütünün kesinlikle oda sıcaklığında bekletilmemesi gerekiyor. Mutlaka soğuk zincir içerisinde eksi 18 derecede saklanması gerekiyor. Oda sıcaklığında tutulan arı sütünün tüketilmemesi gerekiyor. Polen de aynı şekilde olması gerekiyor. Soğuk zincir de olursa tüketiciler en maksimum düzeyde biyolojik değerini almış olur polenlerden dedi.
Kilosu 8 bin lira: Arı sütü talebine yetişemiyorlar
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, 40 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Tuncer Çalışkan (55), bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen ve kilosu 7-8 bin TL olan arı sütüne yoğun ilginin olduğunu, taleplere yetişemediklerini söyledi.


'BİYOLOJİK MÜCADELEYİ BEKLİYORUZ'

Geçimini arıcılıkla sağlayan, gal arısını bölgede ilk tespit eden Ali Yalçın, "4 yıldan beri arıcılıkla uğraşıyorum. Kestane ağaçlarında gal arısını ilk tespit eden benim. İnternet üzerinden bu arıyı daha önce görmüştüm, kendi kestane ağaçlarımızda var mı diye baktığımda gal arısını gördüm. Durumu birlik başkanımıza, Kastamonu Arıcılar Birliği'ne ve Orman Bölge Müdürlüğümüze bildirdik. Biyolojik mücadeleyi bekliyoruz" dedi.

400 kovan arısı bulunan Muharrem Gürçay ise gal arısı hakkında çok bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "3 tane geçim kaynağımız, fındık, kestane ve arıcılık. Bunun içinde kestane iki defa geçiyor, balı ve meyvesiyle. Böcek hakkında çok bilgimiz yok ama ülkemizde her geçen gün çoğalıyor. Ağaçlara larvalarını bırakıp meyve vermesini engelliyor ve sonunda ağacın komple kurumasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Sakarya ırkı arı bal: Sakarya'da aylık 3 bin 600 anaç arı üretiliyor
GÜNDEM
Sakarya ırkı arı bal: Sakarya'da aylık 3 bin 600 anaç arı üretiliyor

'ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Arıcılıkla geçimini sağlayan Erhan Aksoy da, "Birinci uğraşımız ve geçim kaynağımız arıcılık. Şu an arılarımızın mevcut durumları önceki yıllara göre sıkıntılı. Memleketimizde görülen hastalık kestane ağaçlarımıza yayılmış durumda. Yetkililere sesleniyor ve çözüm istiyoruz" dedi. Kestane meyvesi toplayarak geçimini sağlayan Kerem Yılmaz da şunları söyledi:

  • "Kendimi bildim bileli hem kestanenin meyvesini topluyorum hem de arıcılıkla geçiniyorum. Zaten 25 yıldır süren dal kanseri denilen hastalıkla mücadelemiz var. Maalesef bu yıl gal arısı denen böcek de musallat oldu kestaneye. Bunun biyolojik bir mücadelesi varmış. Torymus Sinensis adlı böcek salınıp bunun mücadelesi yapılıyormuş. Yetkililerden Cide'ye laboratuvarının kurulup buraya salınmasını istiyoruz"

'Arı Adam' Çin'in dünya rekorunu kırmak için binlerce arıyı üzerinde topladı
FOTOĞRAF 27
Title
Van'da yaşayan ve çocukluğundan beri baba mesleği olan arıcılıkla uğraşan 'Arı Adam' lakablı Abdulvahap Semo, üzerinde en fazla arı toplayarak 63 kiloyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Çinli Ruan Lianming'ın rekorunu kırmak için çalışıyor.
Title
Hem Çin'in rekorunu kırmak için hem de Van balını dünyaya tanıtmak için çabalayan Semo, 3 saatlik sürede yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde toplamayı başardı.
Title
Normal günlük kıyafetleriyle binlerce arıyı üzerine çeken Semo'nun vücudu tümüyle arılarla kaplandı.
Title
Bu sırada defalarca arılar tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden sokulan Semo arılar üzerine toplandıkça konuşmakta hatta yürümekte bile güçlük çekti.
Title
Arıların hareketleriyle vücut ısısı da artan Semo, 3 saatin ardından rekor denemesini sonlandırarak üzerindeki binlerce arıyı silkeledi.
Title
Çin'in 63 kilo olan 'üzerinde arı toplama rekorunu' Van'ın plakası olan 65 kilo ile kırmayı hedefleyen Semo kendisine destek verilmesi halinde bunu yapabileceğini söyledi.
Title
Arılardan tamamen temizlendikten sonra açıklamalarda bulunan Semo, dünya rekor denemesini kendine hedef olarak belirlediğini belirterek, İnşallah Van'ın plakası olan 65 ile rekoru kıracağım. Yetkililerin bana dönüş yapmasını bekliyorum. Bu rekoru kırabilirim. Benim bu rekor denememde üzerimdeki birçok arı tarafından ısırıldım. Sadece bir gözüm 5 arı tarafından sokuldu. Tabi o anki hareketlerimize bağlı ani hareket edersek arı yoğun saldırıya da geçebilir. Tabi ki riskli bir girişimdir. Ben hedefimden vazgeçmeyeceğim ve bu rekoru da kıracağım dedi.
Title
Arıları çok sevdiğini belirten Semo, Arılar olmazsa tarım olmaz. Tüketicilere de önerim güvendikleri yerlerden bal alsınlar. Soframızdan balı eksik etmeyelim. Arıcılık zorlu bir meslektir. Arıcılara da her zaman destek verilmesi gerekir diye konuştu.
Title
Semo'nun rekor denemesinde İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü İbrahim Başak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Tahir Keçeci ile Gevaş Bal Birlik Başkanı Fırat Çemberlitaş da hazır bulundu.
Title
Görentaş, dünya rekoru kırmak isteyen Semo'nun rekor denemesinde yanında olduklarını belirterek, Semo yıllardır arıcılık yapıyor. Biz de bu konuda kendisini destekliyoruz. Arıcılığa daha fazla ilgi çekmek ve ses getirmek amacıyla böyle bir çalışma yaptı. Kendisi, normalde de işini yaparken arıcı kıyafetleri giymeden arıların içinde dolaşıyor. İyi ve başarılı çiftçimiz kendisi dedi.
Title
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Van Koordinatörü İbrahim Başak ise, dünya rekorunun Çin'de olduğunu belirterek, İnşallah bu denemelerle Van'ın plakası olan 65 ile bu rekoru ülkemize getirmeyi hedefliyoruz. Abdulvahap Semo bizim kurum olarak destek verdiğimiz bir arıcımız. İnşallah bu girişim ile hedefimiz hem dünya rekorunu ülkemize kazandırmak hem de arıcılığı gündeme taşıyıp insanlara organik, doğal arıcılığa teşvik etmek, ülkemizin ekonomisine katkı da bulunmak diye konuştu.
Title
Semo'ye en büyük desteği 11 yaşındaki oğlu Beytullah Semo verdi. Babasının yanından biran olsun ayrılmayan Beytullah da eldiven kullanmadan avuçladığı arıları babasının üstüne dökerek yardımcı oldu. Arıcılık mesleğini çok sevdiğini belirten Beytullah babasını çok sevdiğini ve bu rekoru kırmasının kendisini çok mutlu edeceğini söyledi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
'Arı Adam' Çin'in dünya rekorunu kırmak için binlerce arıyı üzerinde topladı
Van'da arıcılık yapan ve 'Arı Adam' lakabıyla bilinen Abdulvahap Semo, Çin'in 63 kilo olan 'üzerinde en çok arı toplama' rekorunu kırıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde topladı. 3 saatlik sürede yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde toplamayı başaran Semo'ya en büyük desteği 11 yaşındaki oğlu Beytullah verdi.
Abone Ol Google News
18 taksitebölünebilecek

18 taksite
bölünebilecek

​Borçlara yeniden yapılandırma yolu açıldı.
Böylesini ilk kez duyduk

Böylesini ilk kez duyduk

​Koronavirüse karşı demir suyu içerek korunuyor.
Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

​Trafikte sayıları iki milyona ulaşan gizli tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.