Sakarya ırkı arı bal: Sakarya'da aylık 3 bin 600 anaç arı üretiliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği proje kapsamında üretimine başlanan Sakarya ırkı ana arıların Türkiye genelinde bal verimini artırması amaçlanıyor.

Kırsalda gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’nce 500 bin lira değerinde kovan ve arıcılık malzemesi dağıtımı yapılmasının ardından ‘Sakarya’ ırkı ana arı üretimleri de devam ediyor. İlk etapta 3 bin 600 adet üretilecek arıların Türkiye’nin pek çok bölgesine uyum sağladığı bildirildi.

Ekrem Yüce

BOTANİK VADİSİ ÇOK UYGUN

Ana arı yetiştirme çiftliğini gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Melen Botanik Vadisi’nin proje alanının arıcılık faaliyetleri için son derece uygun olduğunu dile getirdi. Tıbbi ve aromatik bitkilerin de üretildiği alanda ıhlamur ağaçları, akasya, ballı bitkiler ve kuşburnu, defne, biberiye, nane, kekik, lavanta yetiştirilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Arıcıların alanda faaliyetlerini yürütebileceğini aktaran Yüce, “Şu anda arıcılarımıza takriben 500 bin liralık malzeme desteği verdik. Şu anda da anaç arı üretim işletmesindeyiz. Bu ana arı üretim istasyonunda hem Sakarya’da arıcılık yapmak isteyen bütün vatandaşlarımıza buradan anaç arı teminini gerçekleştiriyoruz, aynı zamanda bütün ülkemizdeki isteyen illerimize de arıcılarımıza da buradan anaç arı sevkiyatı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

SAKARYA IRKI SAKARYA’YA UYGUN

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Fotoğraf: Arşiv

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak polen üretimi, arı sütü, arı zehiri, propolis, bal ve arı sütü konularında arıcılara gereken desteği sağladıklarına işaret eden Yüce, kentin arıcılıkta Türkiye’de ön sıralarda olduğunu ifade etti. Yüce, üreticileri büyük bir özveriyle bu işi yaptıkları için tebrik ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Aylık 3 bin 600 anaç arı üretimi gerçekleştiriyoruz. Yani 3 bin 600 arıcımıza ana ekipmanını vermiş oluyoruz. Her bölge kendi özeliklerine göre farklı genotipler kullanarak daha faydalı üretimi yapıyor. Biz şu anda Sakarya’ya en uygun olan Sakarya genotipini yetiştiriyoruz.”

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör ise kentin yerli arı ırkını üreterek talep edilen bölgelere gönderdiklerini belirtti. ‘Sakarya’ ana arısına büyük bir talebin olduğunu ifade eden Ör, “Buradaki arılar yağmurda sisli havada çalışabilen arılar, bölgemiz rutubetli bir bölge olduğu için arımız da ona göre farklı bir arı” dedi.

‘KAPASİTEMİZİ ARTIRACAĞIZ’

Ana arı üreticilerinden Fatih Kartalcı ise şu ana kadar üretilen arıların hepsini sattıklarını, bunları da Sivas, Adıyaman, Kars ve Van gibi çeşitli illere gönderdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen projenin kendilerine kapasite artırma yönünde ivme kazandırdığını aktaran Kartalcı, “İnşallah onlar bizim önümüzü açtılar diyelim. Biz de bundan sonraki süreçte kendi imkanlarımızla her yıl biraz daha büyümeyi, büyütmeyi, üretim yapmayı düşünüyoruz. Yüzde 75 hibeyle girdik biz bu işe, yüzde 25’ini kendimiz verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.