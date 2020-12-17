Koronavirüs hastası kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalışan adam tahliye edildi: Öksürüyordu virüs bulaşmasın diye korkup yastık kapattım

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi 4 bölümünde meydana gelen olayda çiftçilikle uğraşan yüzde 55 görme engelli Hasan B., 15 yıldır baktığı kayınvalidesi Iraz M.'yi kızının evine gönderdi. Yaklaşık bir ay sonra, 13 Eylül'de Iraz M., üzerine sıcak su dökülünce hastaneye kaldırıldı. Kayınvalidesinin durumunu öğrenmek için hastaneye giden Hasan B., pandemi bölümüne kaldırılan Iraz M.'nin yanında refakatçı olarak kalmaya başladı. 16 Eylül günü Sağlık Bakanlığı'nın kendilerini araması ile kayınvalidesinin koronavirüs olduğunu öğrenen Hasan B., 'Kaynanam sürekli öksürüyor. Virüsü bana da bulaştırmasından korkuyorum' diyerek, yanında kalmak istemedi.

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GÜVENLİK GÖREVLİSİ FOTOĞRAFLADI

Refakat edecek başka kimse olmadığı için Iraz M.'nin yanında kalmaya devam eden Hasan B., iddiaya göre onu yastıkla boğmaya çalıştı. Durumu gören doktor, Hasan B.'yi odadan uzaklaştırıp, durumu hastane güvenliğine bildirdi. Hasan B., güvenlik görevlisi gelmeden yeniden odaya girip, kayınvalidesinin yüzüne çarşaf örtüp, ağız-burun kısmına da yastık kapatarak beklemeye başladı. Bu sırada gelen güvenlik görevlisi, odada bu şekilde bekleyen Hasan B.'nin fotoğrafını çekti. Daha sonra hastaneden ayrılan Hasan B., bir gün sonra evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hasan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hasan B. hakkında Bbeden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Hastanede Covid-19 tedavisi gören Iraz M. ise bir süre sonra yaşamını yitirdi.

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20 YIL HAPSİ İSTENDİ

20 yıla kadar hapsi istenen Hasan B., Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Hasan B. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, sanığın yakınları ve o gün olaya müdahale eden hastane personeli ile avukatı salonda hazır bulundu.

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'ÖKSÜRÜĞÜ YAYILMASIN DİYE ÇARŞAFI YÜZÜNE KAPATTIM'

Savunmasında kayınvalidesine 15 yıldır kendisinin baktığını, onu öldürmek gibi bir niyeti olamayacağını belirten Hasan B., “Kayınvalideme hastanede bakacak olmayınca yanında ben kaldım. Kayınvalidemin korona olup olmadığını bilmiyordum. Hastanede kayınvalidemin başında beklerken kızım beni telefonla aradı ve anneannesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Ben de hemşire ve doktora sordum. Onlar da 'pozitif' dedi. Çok korktum. Kayınvalidemden çekindim. Çünkü çok kuvvetli öksürüyordu. Etrafa öksürüğü yayılmasın diye çarşafı yüzüne kapattım. Yastığı ağzına veya yüzüne denk gelecek, nefes alışına engel olacak şekilde koymadım. Yastığı baş ucuna koydum ki, öksürürken çarşaf üzerinden kaymasın istedim" dedi.

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EŞİ VE YAKINLARI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hasan B.'nin eşi ve yakınları ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen doktor M.S. ise odaya girdiğinde hastanın başının çarşafla örtülü olduğunu, burun ve ağız kısmını kapatacak şekilde üzerinde yastık olduğunu söyledi. Yastığın hastanın başının altında olması gerektiğine vurgu yapan doktor M.S., konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yatak 45 derecelik açıyla duruyordu. Hastanın başındaki yastığı ve yüzündeki çarşafı kaldırdıktan sonra odadan çıktım ve durumu hemşireye anlattım. Sonrasında güvenlik ve polise haber verildi. Ben odadan çıktıktan sonra sanık yeniden odaya girmiş. Güvenlik görevlisi odaya girdiğinde hastanın yüzünün çarşafla örtülü, başında yastık görünce fotoğrafını çekmiş. Ben 10 aydır orada çalışıyorum ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım"

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'ÖLDÜRME NİYETİ OLSAYDI OKSİJENE MÜDAHALE EDERDİ'

Fotoğrafı çeken ve duruşmada tanık olarak dinlenen güvenlik görevlisi M.K. de çarşafın hastanın yüzünü kapatacak şekilde durduğunu, ancak aradan zaman geçtiği için yastığın hastanın ağzını ve yüzünü kapatacak pozisyonda olup olmadığını hatırlamadığını ifade etti.

Sanık avukatı Burak Soybir ise müteveffanın ölüm belgesinde 'ölüm nedeni' olarak bulaşıcı hastalık belirtildiğine dikkat çekerek, “Müvekkilim kendini korumak kastıyla hareket etmiştir. Üzerine örttüğü çarşaf kaymasın diye yastığı hastanın baş kısmına koymuştur. Ayrıca müvekkilimin böyle bir niyeti olsaydı, oksijene müdahale ederdi. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.

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Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verip, yurt dışına çıkma tedbiri uygulayarak tahliye etti.

FOTOĞRAF 10 Avrupa başta olmak üzere 46 ülkeye ihraç edilen şalgam suyu, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve aromasıyla sofralarda en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor. Şalgamcılar ise hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen yoğun talepten dolayı memnun. Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanan, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra lezzetinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilen şalgam, kent ve ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Yıllık üretilen 60 milyon litre şalgam suyunun 18 milyon litresi 46 ülkeye ihraç ediliyor. ŞalgamDer Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas ise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şalgam suyu ihracatının geçen yıla oranla yüzde 30 büyüdüğünü söyleyen Nas, “Koronavirüsün ardından insanlar sağlıklı içeceklere yöneldi. Şalgam da bunlardan bir tanesi. Bizim milli içeceğimiz aslında. Dünyada bu şalgamı bizden başka üretebilen bir ülkede yok. Çok sağlıklı bir içecek. Özellikle bizim ülkemizde koronavirüs nedeniyle pazar yüzde 42 büyüdü. İhracatta da yüzde 30 büyüdük. Biz satışlardan inanılmaz derecede memnunuz. İnşallah çok daha iyi yerlere gidecek diye konuştu. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da şalgamcıların işlerinin başında olduğunu söyleyen Nas, “Bizler mesai bile yapıyoruz. Bu kısıtlamalar bizlerin önünde açtı. İnsanlar dediğim gibi hep sağlıklı içeceklere yöneliyor. Türkiye'de yaklaşık 60 milyon litre üretimin 18 milyonu yurt dışına gidiyor ifadelerini kullandı. Şalgamın özelliklerini de anlatan Selahaddin Nas, “Şalgam, vücuttaki bağışıklık sistemini kolaylaştırıyor. Antioksidan özelliği var. İnsan sağlığını koruyor. Yıllardır şalgamın faydaları anlatılırdı zaten bu süreçte insanlar da bu faydaları gördü. E-ticaret ile de satış yapıyoruz ve inanılmaz talep var. Çok memnunuz dedi. En çok Avrupa ülkelerinin şalgamı istediğini belirten ŞalgamDer Başkanı Nas, “Almanya, İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda şalgamı istiyor. Amerika ve Kanada'ya da gönderiyoruz. Uzak Doğu ülkeleri Çin ve Japonya'ya da şalgam gönderiyoruz ancak onlarda talep istediğimiz seviyeye gelmedi. O bizim biraz oraya gidip gelmemizle alakalı olacak. Gidip geldikçe inşallah talepleri arttıracağız şeklinde konuştu. Pandemi süreci bittikten sonra şalgamın tanıtımı içinde yurt dışı seyahatlerini arttıracağını kaydeden Nas, “Fuarlar aslında bizim için çok ön planda. Devletin teşvikiyle bizim önümüzü açan çok pozisyon oldu. Japonya veya Çin'de ki de dahil olmak üzere bütün fuarlara katılıyoruz. Pandemi bitince yurt dışında daha çok ülkeye gitmek için çaba göstereceğiz. Sektör olarak şuanda 46 ülkeye ulaştık. 2021 yılı hedefimiz 50-60 ülkeye şalgam göndermek diye konuştu. Pandemi sürecinde sektör yüzde 42 büyüdü: Şalgam yok sattı Yaklaşık 10 aydır süren pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip şalgam suyu ihracatı yüzde 30 arttı. Adana Şalgam Üreticileri Derneği (ŞalgamDer) Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas, Türkiye genelinde de bu yıl pazarın yüzde 42 büyüdüğünü söyleyerek, “Şuanda 46 ülkeye ulaştık. 2021 yılı hedefimiz 50-60 ülkeye şalgam göndermek" dedi.

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