Kovid-19 aşıları önümüzdeki günlerde Türkiye'de: Risk, yaş ve hastalık durumuna göre aşılama yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı öncelikle iktidara yakın olanlara yapılacak” ve “Vatandaşın sınıfına göre aşı yapılacak” gibi söylemlerle algı operasyonları yapılmasına cevap verdi.

Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi’ye konuşan Bakan Koca, aşılama çalışmalarında ‘ayrım yapılacağına’ dair sözlere, bilim kurulunun tavsiyesine göre hareket ettiklerini belirterek, “Böyle bir ayrım söz konusu değil, böyle bir ayrım asla söz konusu olamaz. Çünkü bu aşıyla ilgili Bilim Kurulu’nun belirlediği stratejiyi açıklamış olduk. Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız. Sınıfına göre değil” cevabını verdi.

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Aşıların Türkiye’de uygulanabilmesi için 14 günlük asgari Titck ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında incelemeden geçtiğini ifade eden Koca, “Hangi aşı olursa olsun, eczanede satılabilirliği dahil olmak üzere bu aşıların, hatta bir defa değil parti parti geldiğinde de her gelen partiyi ayrı ayrı 14 günlük süreçte tetkiklerden geçirdikten sonra uygun ise izin vermiş oluyoruz. O tetkiki yapmadan uygulamıyoruz” dedi.

Aşılar önümüzdeki günlerde Türkiye'de

Aşıların ne zaman geleceğine de değinen Bakan Koca, “11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Çin devleti tarafından onay verildi. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir” şeklinde konuştu.

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OYNAT 00:59 Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Koronavirüs aşısı ücretsiz olacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Aşı 14-21 gün arayla 2 doz halinde uygulanacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır' dedi. BiP'te paylaş

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