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Koronavirüs Kovid-19 aşıları önümüzdeki günlerde Türkiyede Risk, yaş ve hastalık durumuna göre aşılama yapılacak
TÜRKİYE

Kovid-19 aşıları önümüzdeki günlerde Türkiye'de: Risk, yaş ve hastalık durumuna göre aşılama yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmaları üzerinden yapılan algı operasyonlarına cevap verdi. Vatandaşın yaşı ile risk ve hastalık durumuna göre aşılamanın yapılacağını belirten Koca, resmi prosedürlerde sorun yaşanmadığını ve aşıların önümüzdeki günlerde Türkiye’ye ulaşacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı öncelikle iktidara yakın olanlara yapılacak” ve “Vatandaşın sınıfına göre aşı yapılacak” gibi söylemlerle algı operasyonları yapılmasına cevap verdi.

Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi’ye konuşan Bakan Koca, aşılama çalışmalarında ‘ayrım yapılacağına’ dair sözlere, bilim kurulunun tavsiyesine göre hareket ettiklerini belirterek, “Böyle bir ayrım söz konusu değil, böyle bir ayrım asla söz konusu olamaz. Çünkü bu aşıyla ilgili Bilim Kurulu’nun belirlediği stratejiyi açıklamış olduk. Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız. Sınıfına göre değil” cevabını verdi.

Bakan Koca'dan aşı çalışmalarının görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama: DSÖ müjde verdi
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Bakan Koca'dan aşı çalışmalarının görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama: DSÖ müjde verdi
  • Aşıların Türkiye’de uygulanabilmesi için 14 günlük asgari Titck ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında incelemeden geçtiğini ifade eden Koca, “Hangi aşı olursa olsun, eczanede satılabilirliği dahil olmak üzere bu aşıların, hatta bir defa değil parti parti geldiğinde de her gelen partiyi ayrı ayrı 14 günlük süreçte tetkiklerden geçirdikten sonra uygun ise izin vermiş oluyoruz. O tetkiki yapmadan uygulamıyoruz” dedi.

Aşılar önümüzdeki günlerde Türkiye'de

Aşıların ne zaman geleceğine de değinen Bakan Koca, “11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Çin devleti tarafından onay verildi. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Koronavirüs aşısı ücretsiz olacak
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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Koronavirüs aşısı ücretsiz olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Aşı 14-21 gün arayla 2 doz halinde uygulanacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır' dedi.

Bakan Koca'dan CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına cevap: Gözlerini ve yüzünü görmek istiyorum
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Bakan Koca'dan CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına cevap: Gözlerini ve yüzünü görmek istiyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri'nde sağlık çalışmalarını anlattı. CHP Milletvekili Murat Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına cevap verirken “ bu iddialarda bulunan arkadaşımız buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum ' dedi ve görsellerle cevap verdi. Koronavirüs'den hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini ise sesi titreyerek söyledi.


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