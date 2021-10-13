Linç edilen Tamer Karadağlı'ya eski dostu Pınar Altuğ'dan destek: Yaşananlara gülüyoruz

Oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen polemik ile ilgili konuştu. Altuğ, ödül törenlerinde önce ödülün alınması gerektiğini, konuşmanın çok kısa yapılmasının esas olduğunu belirterek, eski rol arkadaşı Karadağlı'nın kadınlara saygılı ve zarif bir adam olduğunu söyledi.

"OSCAR'DA 45 SANİYEDEN FAZLA KONUŞAMAZSINIZ"

Konunun cinsiyetçi bakış açısıyla değerlendirilmesini üzüntüyle karşıladığını dile getiren Altuğ, “Bana çok saçma geliyor. Şöyle bir gerçek var, ödül törenlerinde çok insan ödül alır. Sırası gelen çıkar ödülünü teslim alır, ardından ödülle teşekkür konuşması yapar. Bu insana güç katar, ödülü göstere göstere konuşursunuz. Konuşmanızı yapar inersiniz, bunun da belli süresi olmalıdır. Sizden öncekiler ve sonrakiler de vardır. Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız mesela.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

OYNAT 03:38 Pınar Altuğ'dan usta oyuncu Tamer Karadağlı'ya destek: Ödül törenleri ağzınıza geleni söyleyeceğiniz yer değildir Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın ile yaşadığı gerginlik sonrası CHP ve HDP tarafından linç kampanyası başlatılan usta oyuncu Tamer Karadağlı'ya, 19 yıllık partneri ve yakın dostu Pınar Altuğ'dan destek geldi.



Konunun cinsiyetçi bakış açısıyla değerlendirilmesini üzüntüyle karşıladığını dile getiren Altuğ, “Bana çok saçma geliyor. Törenler ağzınıza geleni söylediğiniz bir yer değildir. O tören içindekilerinizi dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir. Sen konuşurken arkadaki kişi beklemek durumunda da değildir. Bu durum niye cinsiyetçiliğe varıyor onu bilmiyorum. Kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır. Tamer'le iki gündür konuşuyoruz, gülüyoruz yani' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Ödül törenlerinde genelde sunucu olduğunu ifade eden Altuğ, her ödül almaya çıkana 'Biraz kısa tutar mısınız?' diye ricada bulunduğunu da belirtti.





“ÖDÜL TÖRENLERİ SOHBET YERİ DEĞİL”

Uzun yıllar 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Karadağlı ile rol alan Altuğ, olaydan sonra Tamer Karadağlı ile telefonda konuştuklarını aktardı. Oyuncu, “Törenler ağzınıza geleni söylediğiniz bir yer değildir. O tören içindekilerinizi dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir. Sen konuşurken arkadaki kişi beklemek durumunda da değildir. Bu durum niye cinsiyetçiliğe varıyor onu bilmiyorum. Tamer'le iki gündür konuşuyoruz, gülüyoruz yani. Siz böyle arkada direk gibi beklemek ister misiniz?"

OYNAT 02:31 Tamer Karadağlı kendisine yönelik tepkilere cevap verdi: Pervin Buldan ne alaka? Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın ile yaşadığı gerginlik sonrası CHP ve HDP tarafından hakkında linç kampanyası başlatılan oyuncu Tamer Karadağlı, olayın kasıtlı olarak siyasetin içine çekildiğini vurgulayarak, 'Ben oraya siyasi bir iş için gitmedim' ifadelerini kullandı. Pervin Buldan'ın kendisine tepki göstermesini anlamlandıramadığını belirten Karadağlı, 'Kimse kusura bakmasın ben milliyetçi bir insanım. Ben Türk milliyetçisiyim. O zaman beni çağırmayacaktınız. Ben oraya siyasi bir iş için gitmedim. Pervin Buldan ne alaka? Şimdi bu bir şeylerin göstergesi değil mi?' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"KADINLARA KARŞI ÇOK ZARFİTİR"

Ödülü takdim edecek kişi senin konuşmanı beklemeden sahneden inebilir. Ödül verirken 'Sus mu diyorsunuz?' gibi bir tavır yakışıksız. Kim kime saygısızlık yaptı o beni ilgilendirmiyor. Cinsiyetçi bir yaklaşım olarak görmeyi manasız buluyorum. Ben orada terbiyesizlik görmedim. Ben arkadaşımın saygısız ve terbiyesiz biri olmadığını biliyorum. Aksine kadınlara çok zarif bir adamdır, bunu da Tamer Karadağlı, 19 yıllık partneri olarak söylüyorum.” dedi.

REKLAM

GÜNDEM Devlet Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek telefonu