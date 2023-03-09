'Makam Arabası' 11 yıl sonra yeniden TVNET ekranlarında

Sokak lambaları altında, sohbetin en şeffaf halinin gerçekleştiği; bir dönem ekranlarda ilgiyle takip edilen TVNET’in sevilen programı Makam Arabası senelerin ardından tekrar izleyiciyle buluşuyor. Her hafta birbirinden değerli konukların sağ koltukta oturacağı programın ilk konuğu ise Romancı ve Senarist Tarık Tufan.

Makam Arabası; okuyan, yazan, yenilikçi, kültür-sanat sevdalısı izleyiciye hitap ediyor. Alışılmışın dışında konseptiyle sokak sokak gezip, izleyicisi için kayda değer, üstüne düşünülmesi gereken konuları ele alan Makam Arabası; ‘az sonra’ veya ‘son dakika’ gibi abartılı televizyon dilinden uzak, seyri lezzetli bir sohbet sunuyor. Her cumartesi 23.30’da TVNET ekranlarında yayınlanacak bu şahane sohbeti kaçırmayın.