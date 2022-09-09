Hayat Manga grubunun solistinden Hürkuşa özel şarkı Selçuk Bayraktar klip hazırlatarak paylaştı
AKTÜEL

Manga grubunun solistinden 'Hürkuş’a özel şarkı: Selçuk Bayraktar klip hazırlatarak paylaştı

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için şarkı yazdı. Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini değiştirerek 'Rüzgarı Seveceksin' ismiyle düzenledi. Şarkıyı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar bir video hazırlatarak paylaştı. Teknofest sırasında çalınan şarkı ve Hürkuş'un görüntülerinden oluşan video klip sosyal medyada da milyonlarca kişi tarafından dinlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manga grubunun solistinden Hürkuş’a özel şarkı: Selçuk Bayraktar klip hazırlatarak paylaştı
'Rüzgarı Seveceksin'

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini değiştirerek Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için özel bir şarkı yaptı.

'Rüzgarı Seveceksin' ismini taşıyan şarkıyı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar bir video hazırlatarak paylaştı.

Samsun'da yapılan Teknofest sırasında Hürkuş'un görüntülerinden oluşan video ve şarkı büyük beğeni topladı.

  • Şarkı, ilk olarak Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminde kullanılmıştı.

Hürkuş'a özel yazılan Rüzgarı Seveceksin şarkısının sözleri şöyle:

Ne güzel hayal kurmak değil mi

Söyle ne olacaksın büyüyünce

Belki bir mucit olursun aslan gibi

Yardım edersin herkese

Belki de Hürkuş gibi bir uçak bulur

Dans edersin göklerde

Ne? Birileri olmaz mı diyor

Eee? Hani nerede mücadele

Bak seni engellemeye çalışıyorlar dostum

Zorla sınırları pes etme

Tamam umutsuzluğa düşebilirsin ama

Sakın içindekileri tüketme

Bir gün gelecek göstereceksin kendini

sevgini, neler istediğini

Çıkacaksın kabuğundan

Sayende kötülük yenilecek iyiliğe

Alemi gezeceksin

Uçtuğun yerlere güneş doğacak

Rüzgarı seveceksin

Hürkuş ve aslan

En yakın arkadaşın olacak

Birden duracaksın soracaksın kendine

Ya hiç mucize yoksa hayalin olmazsa

Sonra göreceksin dostların hep yanında

Devam edeceksin merak et hiç korkma!

Hürkuş ve Akıncı’dan kol uçuşu
GÜNDEM
Hürkuş ve Akıncı’dan kol uçuşu

Selçuk Bayraktar Hürkuş'un kokpitinden seslendi: Yaşasın milli teknoloji hamlesiyle güçlü Türkiye
OYNAT 01:28
Selçuk Bayraktar Hürkuş'un kokpitinden seslendi: Yaşasın milli teknoloji hamlesiyle güçlü Türkiye
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde devam ediyor. Pilot Murat Özpala ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı.

Test uçuşu sonrası konuşan Bayraktar, 'Tarihte ilk defa biri, insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirdi.' dedi.

Selçuk Bayraktar'ın kullandığı Hürkuş Akıncı ile Samsun semalarında
OYNAT 00:54
Selçuk Bayraktar'ın kullandığı Hürkuş Akıncı ile Samsun semalarında
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın kullandığı Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında uçuş yaptı.

Selçuk Bayraktar Hürkuş'un kokpitinden seslendi: Yaşasın milli teknoloji hamlesiyle güçlü Türkiye
OYNAT 01:28
Selçuk Bayraktar Hürkuş'un kokpitinden seslendi: Yaşasın milli teknoloji hamlesiyle güçlü Türkiye
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde devam ediyor. Pilot Murat Özpala ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı.

Test uçuşu sonrası konuşan Bayraktar, 'Tarihte ilk defa biri, insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirdi.' dedi.


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'Rüzgarı Seveceksin'

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