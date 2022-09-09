​Manga grubunun solistinden 'Hürkuş'a özel şarkı: Selçuk Bayraktar klip hazırlatarak paylaştı.

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' şarkısının sözlerini değiştirerek Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı Hürkuş için özel bir şarkı yaptı.

'Rüzgarı Seveceksin' ismini taşıyan şarkıyı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar bir video hazırlatarak paylaştı.

Samsun'da yapılan Teknofest sırasında Hürkuş'un görüntülerinden oluşan video ve şarkı büyük beğeni topladı.

Uçtuğun yerlere güneş doğacak.... 🌅#MilliTeknolojiHamlesi'mizin eserleri #AKINCI ve #Hürkuş, Samsun'da kol kola kanat uçuşunda...#TEKNOFESTKARADENİZ 🌊 pic.twitter.com/7Mq75EW8kh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 1, 2022

Şarkı, ilk olarak Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminde kullanılmıştı.

Hürkuş'a özel yazılan Rüzgarı Seveceksin şarkısının sözleri şöyle:

REKLAM

Ne güzel hayal kurmak değil mi

Söyle ne olacaksın büyüyünce

Belki bir mucit olursun aslan gibi

Yardım edersin herkese

Belki de Hürkuş gibi bir uçak bulur

Dans edersin göklerde

Ne? Birileri olmaz mı diyor

Eee? Hani nerede mücadele

Bak seni engellemeye çalışıyorlar dostum

Zorla sınırları pes etme

Tamam umutsuzluğa düşebilirsin ama

Sakın içindekileri tüketme

Bir gün gelecek göstereceksin kendini

sevgini, neler istediğini

REKLAM

Çıkacaksın kabuğundan

Sayende kötülük yenilecek iyiliğe

Alemi gezeceksin

Uçtuğun yerlere güneş doğacak

Rüzgarı seveceksin

Hürkuş ve aslan

En yakın arkadaşın olacak

Birden duracaksın soracaksın kendine

Ya hiç mucize yoksa hayalin olmazsa

Sonra göreceksin dostların hep yanında

Devam edeceksin merak et hiç korkma!

GÜNDEM Hürkuş ve Akıncı’dan kol uçuşu

OYNAT 01:28 Selçuk Bayraktar Hürkuş'un kokpitinden seslendi: Yaşasın milli teknoloji hamlesiyle güçlü Türkiye T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu gerçekleştirdi.



Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde devam ediyor. Pilot Murat Özpala ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı.



Test uçuşu sonrası konuşan Bayraktar, 'Tarihte ilk defa biri, insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirdi.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder