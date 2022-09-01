Hürkuş ve Akıncı’dan kol uçuşu

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Teknofest Karadeniz" ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Festivalde yerli ve milli helikopterler Atak ve Gökbey’in gösterisi nefes kesti. Gökbey ve Atak helikopterleri, birlikte ve ferdi uçuşların yanı sıra savaş taarruz hareketleri de yaptı. 80 km hızla geri geri giden Gökbey izleyenleri hayran bıraktı. Dünyanın en zorlu akrobatik hareketlerini gerçekleştiren Solotürk pilotları da Samsun’da ziyaretçilere keyif dolu anlar yaşattı. Yürekleri ağıza getiren gösteride pilotlar alçak uçuş ve zor manevralarla izleyenleri büyüledi. Alçak uçuşlarla ziyaretçilerin kulaklarının pasını silen pilotlar büyük beğeni topladı.

Pilot Binbaşı Murat Özpala'nın uçurduğu Hürkuş'un ikinci pilot koltuğuna da Selçuk Bayraktar oturdu.

BAYRAKTAR KOKPİTE GEÇTİ

Etkinlikler kapsamında dünyada eşine az rastlanan bir uçuşa da imza atıldı. Türk mühendislerinin tasarladığı biri insansız iki uçak Samsun semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile birlikte kol halinde kalkış yaptı.

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OYNAT 01:28 Selçuk Bayraktar Hürkuş'un kokpitinden seslendi: Yaşasın milli teknoloji hamlesiyle güçlü Türkiye T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu gerçekleştirdi.



Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde devam ediyor. Pilot Murat Özpala ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu yaptı.



Test uçuşu sonrası konuşan Bayraktar, 'Tarihte ilk defa biri, insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirdi.' dedi. BiP'te paylaş

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Uçuş sonrası açıklamada bulunan Bayraktar, “Tarihte ilk defa Türk mühendislerinin tasarladığı biri insansız iki uçakla ilk defa kol halinde kalkış yaptık. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı bugün. Hem türk pilotlarının hem de Türk mühendislerinin mahareti sergilendi. Yüce Rabbimize bugünleri gösterdiği için şükürler olsun” dedi. Uçuş, insanlı ve insansız uçakların birlikte hareket etmesi açısından da ayrı bir gösteri oldu.

Türkiye Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç Teknofest Karadeniz’de muhabirimiz Canberk Doğan'a açıklamalarda bulundu.

Gençler yapay zekaya yönelmeli

Türkiye Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç Teknofest Karadeniz’de Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Yapay zeka konusunda ilerleyebilmek için gençlerin buna olan ilgisinin arttırılması gerektiğini kaydeden Koç, “Yapay zeka ile her şeyin yapılabileceği düşünülüyor. Ama bunun algoritmalarını yapan yine insan. O algoritmaları kodlayan, yazılımı yapan, verileri oluşturan mühendislere ihtiyacımız var. Otonom her şeyin içinde yapay zeka var. Bu hava aracı da olabilir, kara aracı da, gemi de olabilir. Ama otonom bir teknolojiniz varsa kesinlikle yapay zeka işin içinde olmak zorunda. Yapay zeka alanında farkındalığı arttırıp gençlerimizin bu alana dönük işler yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

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İsmail Demir-Canberk Doğan

STAJ VE İŞ İMKANI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de festivale olan ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, Türkiye’de savunma sanayii ekosistemini koordine etme ve geliştirme gibi bir görevi olduğunu belirten Demir, bu alana meraklı gençlerin istihdamı için uyguladıkları Vizyoner Genç programına dikkat çekti: “Gençlerimizi eğitmek ve geliştirmek için onları kazanmak istiyoruz. Vizyoner Genç programımız genele hitap eden, bütün paydaşlara dokunan ve genel olarak gençlerin vizyonlarını genişletmeyi amaçlayan bir program. Vizyoner Genç ekibimiz de standımızda gençlerle temas halinde. Staj ve iş imkanları ile ilgili fikir birlikteliği de sağlıyor.”