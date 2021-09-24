Mehmet Metiner'in acı günü: Babası hayatını kaybetti

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, babasını kaybetti. Babasının kaybı nedeniyle oldukça üzgün olan Metiner, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Metiner yaptığı paylaşıma, "Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle" notunu düştü.
"Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle"
Mehmet Metiner Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Babam Bedir Metiner… Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu... Üzgünüz… Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle…"
Babam Bedir Metiner…
Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu…
Üzgünüz…
Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle…
🤲😔😔🤲 pic.twitter.com/xGEjBqADjK
Babam Bedir Metiner…
Metiner, babasının rahmetli annesinin yanına defnedildiğini de belirterek, "Rahmetli Naze annemin yanındaki yerin hazırlanıyor yiğit babam… Ölümlü dünyadan hoş sada bırakıp gidiyorsun işte…" ifadelerini kullandı.
Rahmetli Naze annemin yanındaki yerin hazırlanıyor yiğit babam…
Ölümlü dünyadan hoş sada bırakıp gidiyorsun işte…
🤲🤲🤲 pic.twitter.com/gH9IA00MVM
Rahmetli Naze annemin yanındaki yerin hazırlanıyor yiğit babam…