Mehmet Metiner'in acı günü: Babası hayatını kaybetti

Yağmurdan kaçmak isteyen sevimli köpek tramvayla yolculuk yaptı

İstanbul'da etkili olan yağışlı havadan kaçmak isteyen köpek tramvaya binerek yolculuk yaptı. Vatandaşlar koltukta yatan köpeği severken, sevimli yolcunun o anlarını da kayda aldı.