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Mehmet Metiner'in acı günü: Babası hayatını kaybetti

Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Metiner, babasını kaybetti. Acı kaybını sosyal medya hesabından duyuran Metiner, "Babam Bedir Metiner. Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu. Üzgünüz" ifadelerini kullandı. Metiner'in babası bugün Adıyaman Kahta Ulu Caminde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Metinerin acı günü: Babası hayatını kaybetti
Mehmet Metiner ve babası Bedir Metiner

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, babasını kaybetti. Babasının kaybı nedeniyle oldukça üzgün olan Metiner, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Metiner yaptığı paylaşıma, "Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle" notunu düştü.

"Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle"

Mehmet Metiner Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Babam Bedir Metiner… Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu... Üzgünüz… Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle…"

Metiner, babasının rahmetli annesinin yanına defnedildiğini de belirterek, "Rahmetli Naze annemin yanındaki yerin hazırlanıyor yiğit babam… Ölümlü dünyadan hoş sada bırakıp gidiyorsun işte…" ifadelerini kullandı.

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