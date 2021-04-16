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Hayat Meteoroloji duyurdu Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
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Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile bazı illerde bugün sağanak öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile yurdun bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerine kadar yurdun kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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