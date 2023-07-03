Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak

TRT Haber'in aktardığına göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülkenin büyük bölümünde açık bir hava olacağını, bazı bölümlerinde de yüksek sıcaklıkların beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. "Ülkemizin iç ve güney kesimlerinde hava sıcaklıkları 35 derece ve üzerinde seyredecek. Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çevrelerinde 40 dereceyi aşacak. Oradaki vatandaşlarımızın özellikle güneş ışığının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz."

Yeni haftada 3 büyükşehirde de açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Fevzi Burak Tekin şu bilgileri verdi: "Başkent'te önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz, hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 34 ila 35 derece arasında değişecek. İstanbul’da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 30 ile 32 derece arasında değişecek. İzmir’de yağış beklemiyoruz, sıcaklık da 33 ila 35 derece arasında değişecek."