Metin Akpınar'a bir tepki de İsmail Yeşilbağ'dan geldi: Amerikan yanlısı solcu sanatçı

Metin Akpınar'ın Altın Portakal söyleşisinde yaptığı konuşma gündem oldu. Akpınar, siyasi gündeme dair yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkat çekerken, "Unutmayın ki adam yüzde 51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk milletinin kararlarından ve allegliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım'' dedi.

Timetürk'ün haberine göre, Akpınar'ın bu sözlerine tepkiler dinmezken, bir tepki de Tiyatro Oyuncuları Derneği Başkanı İsmail Yeşilbağ'dan geldi.

GÜNDEM Oyuncu Metin Akpınar Türk milletine hakaret etti: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir

İsmail Yeşilbağ

GÜNDEM AK Parti'li Subaşı'dan Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki: Tıpatıp kendisine yakışıyor

AMACI KENDİNİ TUTUKLATMAK

Yaptığı yazılı bir açıklamayla Akpınar'ı kınayan Yeşilbağ, “Böyle sanatçı olmak Cumhurbaşkanını ya da herhangi bir kişiyi ölümle tehdit etme hakkını kimseye vermez. Bu onun yüreğinde taşıdığı faşist düşüncelerin dışarıya yansımasıdır. Amacı kendisini tutuklatmak ve diktatör iftirasının alt yapısını kuvvetlendirmektir. Bunların demokrat geçinmelerine bakmayın Yüce Allah bunların zihniyetine fırsat vermesin" dedi.

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AMERİKAN YANLISI SOLCU SANATÇILARIN SÖZCÜSÜ METİN AKPINAR

“1960 ihtilali yapılış sürecinde Menderes 12 uçak dolusu altınla kaçarken yakalandı gibi yalan haberler yapmaktan asla utanmadılar” diyen Yeşilbağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı: