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POLİTİKA

Oyuncu Metin Akpınar Türk milletine hakaret etti: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir

Antalya'da Altın Portakal Film Festivali'ne katılan Metin Akpınar sahnede yaptığı konuşmada siyasi propagandaya imza attı. Altılı masayı yücelten sözlerinin yanı sıra Türk milletini ise cahillikle suçladı.

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Emre Ün Yeni Şafak
Oyuncu Metin Akpınar Türk milletine hakaret etti: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Metin Akpınar

Oyuncu Metin Akpınar katıldığı Altın Portakal Film Festivali'nde Altılı masa propagandası yaparken aynı zamanda Türk milletini cahillikle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğana oy verenlere yönelik,"Eğitim seviyeleri ilkokul 5" dedi.

"BUGÜN TÜRKİYE CAHİL BİR ÜLKEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlerin cahil olduğunu belirten Akpınar, "Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu bana. Ama bir de karşı tarafta kocaman yüzde 51 var. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk Milleti'nin kararlarından ve allegliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar, niye, çünkü (onu seçenlerin) ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş. Daha liseden mezun bile olamadılar" ifadelerini kullandı.

'ALTILI MASA KURTARICI OLACAK'

Akpınar 6'lı masa hakkında, "Yeniden parlamenter sisteme geçme kararında birleştiler. Ayrı düşünen partiler, ayrı programları olan, manifestoları olan insanlar bir araya geldiler bu iş için, artık sandık emniyeti seçimin emniyeti bakımından, sandık güvenliğini korumak anlamında anlaştılar tamam. Yok şimdi kim bakan olacak, kim Kültür Bakanı olacak, kim Başkan olacak, Başkan olur mu, olmaz mı, biz noteriz, noter değiliz, masadan kim kalkar, kalkarsa biz ne yaparız, dağılır mıyız?, birliğe devam mı ederiz, falan gibi şeyler basının çok üstünüze geldiği olaylardır. Bu taleplerde bulunmayın. 6'lı masadan ümidinizi kesmeyin. Kurtarıcı olacak" dedi.

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