Minik Efe'nin el ve ayakları yaşından 4 kat hızlı büyüyor: Ailesi yardım bekliyor

Bursa’da yaşayan Sinan-Nurgül Tiryaki çiftinin oğulları Mahmut Efe, maddi imkânsızlıklar içinde güçlükle tedavi görüyor. 4 yaşındaki çocuğun elleri ve ayakları anormal bir şekilde hızlı büyüyor. Klippel-trenaunay sendromu olan minik Efe'nin el ve ayakları olması gerekenden 4 kat daha büyük hale geldi. Klippel-trenaunay sendromu tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Sinan-Nurgül Tiryaki çifti, daha önce bir hayırsever sayesinde ayaklarından ameliyat olduğunu bu sayede ayaklarından çektiği ağrıları ciddi şekilde hafiflediğini söylüyor.

Ameliyat olması gerekiyor

Gelecek yıllarda da ellerini kullanabilmesi için bir ameliyat daha olması gerektiğini belirten çift tedavi masraflarını karşılayamadıklarını ve şimdiye kadar yapılan tetkiklerin ve tedavinin sadece süreci yavaşlattığını söyleyip, yardım eli uzatılmasını bekliyor.

"Ayaklarının biri 25 diğeri 30 numara"

Çocuğunun ameliyat olamaması durumunda yaşı ilerledikçe ellerinin orantısız büyümeye devam edeceğinden kullanamayacak hale geleceğini söyleyen Efe'nin annesi Nurgül Tiryaki, şu ifadeleri kullandı: "Oğlum klippel-trenaunay sendromlu hasta, çapraz büyümesi var. Eli ve ayağı normalden daha hızlı büyüyor. El ve ayaklarını kullanmada zorluk çekiyor. Şiddetli ağrıları oluyor. Vücudunda mor renkli lekeler var. Burnunda kanamaları oluyor. Ayakları yorulduğu için çoğunlukla yatıyor. Konuşamadığı için bize derdini anlatamıyor. Elleriyle bir cismi tutabiliyor ama ağrısı oluyor. Yaşı büyüdükçe de orantısız büyüyor. Doktorlar yürüyebilir diyor ama ayakları kan topladığı için varis olma riski var. Bu şekilde büyümeye devam ettiğinde elinde bardak tutamayacak hale gelecek. Bir yıl önce el ameliyatı için 350 bin lira istediler. Şu an ki fiyatı hastaneye gidemediğimiz için bilmiyorum.

Ayakkabıda metal olduğu için ağır geliyor ve yürüyemiyor