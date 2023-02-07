Mucizenin adı Mehmet Çınar: 29 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, bir çoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu.





ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Merkezde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir mucize daha yaşandı. 2 aylık Mehmet Çınar isimli bebek, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik bebek hemen arama kurtarma görevlileri tarafından sağlık ekiplerine sevk edildi.









ANNE VE BABASI ENKAZ ALTINDA

Ekipler, minik Mehmet Çınar'ın anne ve babasına da ulaştı. Ekipler, enkaz altından çıkarmaya çalışılan çiftin "Ne olur su" diyerek seslendiği öğrenildi.

BÖLGEDE SON DURUM

Türkiye'de dün son yüzyılın en yıkıcı depremlerinden birini yaşadı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehirde binlerce binayı yıktı. İlk depreminin şoku ve acısı devam ederken saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldık. İki büyük depremde 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 834 kişi ise yaralandı.



