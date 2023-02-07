Yüzyılın en büyük depremi: 7.7'lik felaket sonrası 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti

, "Biz deprem sabahından itibaren hem koordinasyon merkezinde hem de sahada arkadaşlarımızla birlikte eksikleri giderip vatandaşlarımızı kurtarmak için mücadele içindeyiz. Türkiye genelinden şu ana kadar 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik, 10 bin jandarma talimatı daha verdik."