Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Muğla’da IŞİD operasyonu: 3 tutuklama

Muğla’da IŞİD operasyonu: 3 tutuklama

17:4231/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
MUĞLA'DA IŞİD OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA
MUĞLA'DA IŞİD OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA

Muğla’da, terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İnşaat işçisi oldukları belirtilen O.I., Ş.İ. ve A.F. isimli şahıslar, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlıların, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı oldukları öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

#Muğla
#IŞİD
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da oturan biri ikametgahı memleketindeyse TOKİ’ye nereden başvurabilir?