Hayat Naz Çağla Irmak Demir Kadın Neslican filmi için saçlarını kazıttı
AKTÜEL

Naz Çağla Irmak 'Demir Kadın Neslican' filmi için saçlarını kazıttı

Kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen, ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü konu alan Demir Kadın Neslican filminin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Filmde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak rolü için saçlarını kazıttı.

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Naz Çağla Irmak Demir Kadın Neslican filmi için saçlarını kazıttı: Neslican Tay kimdir?
Neslican Tay'ın hayatı film oluyor.

Kansere karşı verdiği mücadelesiyle tanınan ve ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü konu alan Demir Kadın Neslican filminin çekimleri sürüyor. Filmde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı.

NTV'de yer alan habere göre Neslican’ı hakkıyla canlandırmak için büyük çaba sarf eden Naz Çağla Irmak, Neslican’ın ilham veren yaşam öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyor.

Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen Demir Kadın Neslican filmi yakında izleyiciyle buluşacak.

Film, Neslican’ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak.

Neslican Tay
Neslican Tay

YILDIZ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği Demir Kadın Neslican filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

1998 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, hayatını kaybetmeden önce Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi görüyordu.

Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül 2019’da İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, geçen yıl 20 Eylül günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.


Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay vefat etti
HAYAT
Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay vefat etti

'Yaşamak istiyorum' diyen Neslican Tay hayatını kaybetti
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'Yaşamak istiyorum' diyen Neslican Tay hayatını kaybetti
Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve sosyal medyada binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay ile ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Neslican Tay Rize'de son yolculuğuna uğurlandı
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Neslican Tay Rize'de son yolculuğuna uğurlandı
Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlanıyor.


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