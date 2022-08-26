Hayat Nevşin Mengüden imam hatiplilere hakaret eden Gülşene destek Her okulla ilgili espri yapılabilir
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Nevşin Mengü'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e destek: Her okulla ilgili espri yapılabilir

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, imam hatiplilere 'sapık' diyerek hakaret eden şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti. İmam hatiplilerin alınganlık gösterdiğini ve yapılan hakaretin 'espri' olduğunu öne süren Mengü, "Böyle yaşanmaz ki. Espri de yapılır. Her okul mezunu ile ilgili de yapılır. Bu ne yani." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşin Mengüden imam hatiplilere hakaret eden Gülşene destek: Her okulla ilgili espri yapılabilir
Nevşin Mengü

Konserinde imam hatip liselilere 'sapık' diyerek hakaret eden şarkıcı Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti.

"HER OKUL MEZUNUYLA İLGİLİ ESPRİ YAPILIR"

"Bu kadar alınganlık olmaz. Galatasaray Liseliler için yapılan espriler de var. Ben TED mezunuyum, TED'liler için yapılan espriler de var." diyerek imam hatiplilerin alınganlık gösterdiğini ve yapılan hakaretin 'espri' olduğunu iddia eden Mengü, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Hiç ben böyle kendini yerlerden yerlere atıp 'Vay bana öyle mi dedin' diyeni duymadım. Allah aşkına bu da mağdur ola ola... Vay biz mağduruz da bize yan bakıldı da... Böyle yaşanmaz ki. Espri de yapılır. Her okul mezunu ile ilgili de yapılır. Bu ne yani."

​Nevşin Mengü'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e destek: Her okulla ilgili espri yapılabilir
OYNAT 00:31
​Nevşin Mengü'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e destek: Her okulla ilgili espri yapılabilir
Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, imam hatiplilere 'sapık' diyerek hakaret eden şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti. İmam hatiplilerin alınganlık gösterdiğini öne süren Mengü, 'Böyle yaşanmaz ki. Espri de yapılır. Her okul mezunu ile ilgili de yapılır. Bu ne yani.' ifadelerini kullandı.

​Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
OYNAT 00:19
​Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
Konserinde LGBT bayrağı açıp 'Beğenmeyen gitsin' diyen şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde imam hatiplileri hedef aldığı ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.' dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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