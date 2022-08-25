İmam hatiplileri hedef alan Gülşen'den zoraki özür: Kötü niyetli kişilere malzeme verdim

Şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler infiale neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Gülşen hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Gülşen, evinden alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ZORAKİ ÖZÜR

Adliye çıkışı soruları yanıtsız bırakan Gülşen, sosyal medya hesabından özür açıklaması yayınladı.

Gülşen, yaptığı açıklamada "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. inandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım..." ifadelerini kullandı.

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