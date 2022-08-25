Hayat İmam hatiplileri hedef alan Gülşenden zoraki özür Kötü niyetli kişilere malzeme verdim
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İmam hatiplileri hedef alan Gülşen'den zoraki özür: Kötü niyetli kişilere malzeme verdim

İmam hatiplileri hedef alan açıklaması nedeniyle infiale neden olan şarkıcı Gülşen özür diledi. Özür açıklamasında "Kötü niyetli kişilere malzeme verdim" diyen Gülşen, "Söylemimden rahatsız olan herkesten özür dilerim. Daha başka bir dil bulmalıydım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmam hatiplileri hedef alan Gülşenden zoraki özür: Kötü niyetli kişilere malzeme verdim
Şarkıcı Gülşen

Şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler infiale neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Gülşen hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Gülşen, evinden alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ZORAKİ ÖZÜR

Adliye çıkışı soruları yanıtsız bırakan Gülşen, sosyal medya hesabından özür açıklaması yayınladı.

Gülşen, yaptığı açıklamada "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. inandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım..." ifadelerini kullandı.

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Konserinde LGBT bayrağı açıp 'Beğenmeyen gitsin' diyen şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde imam hatiplileri hedef aldığı ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.' dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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