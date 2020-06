Obama ve eşinin birlikte izledikleri ilk film: 31 yıl önce polis şiddeti beyazperdede

ABD’de George Floyd’un polis tarafından alenen öldürülmesinin video kaydıyla gündeme oturduktan sonra ırkçılık karşıtı protestolar ülkenin her yerine yayıldı. ABD´nin ünü dizi ve film kanalı HBO Max da ırkçılığa karşı yeni bir karar aldı.

10 dalda Oscar ödüllü film yayından kaldırıldı

Ünlü film kanalı, ırkçı ve kölelik ögeleri içerdiği gerekçesiyle Rüzgar Gibi Geçti (Gone With The Wind) filmini yayından kaldırma kararı aldığını duyurdu. 1939 yılında yapılan film 10 dalda Oscar ödülü kazanmıştı. HBO Max tarafından yapılan açıklamada "Rüzgar Gibi Geçti, zamanının bir ürünü ve maalesef Amerikan toplumunda yaygın olan bazı etnik ve ırksal önyargıları tasvir ediyor. Bu ırkçı tasvirler o zaman da şu an da yanlış. Dolayısıyla filmi platformda tutmanın ve bazı ifadeleri kınamamanın sorumsuz olacağını düşündük. Bu tasvirler kesinlikle WarnerMedia’nın değerlerine aykırı" ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAF 16

Obama ve eşinin birlikte izlediği ilk film

Kölelik ile ırkçılık ögelerini barındıran filmler saymakla bitmez. Buna karşın yapılan filmler de bir o kadar çekildiği dönem ses getirmeyi başarmış. 80'lerde yapılmış olan Amerikan filmleri içerisinde en değerlilerinden biri kabul edilen Do the Right Thing (Doğruyu Seç) yönetmeni Spike Lee, çok zor bir şeyi başarmış ve ırkçılık gibi tehlikeli bir konuyu başarılı bir şekilde beyaz perdeye aktardı. Doğruyu Seç filmi, ırkçılığa karşı olan fikri verirken izleyici sıkmak yerine güldürü öğeleriyle eğlenceli hale getirilmiş.

Do the Right Thing, 80'lerde yapılmış olan Amerikan filmleri içerisinde en değerlilerinden biri kabul ediliyor.

Irkıçılığı ti’ye alan yönetmen Spike Lee, IMDb’ten de 7,9 puan almış. ABD'nin bir önceki devlet başkanı olan Barack Obama ve eşi Michelle Robinson da ilk buluşmalarında bu filmi izlemişler.

Amerikan sinemasında bir dönüm noktası

Peki, ne mi anlatıyor Do the Right Thing? ABD Ulusal Film Arşivi tarafından Kongre Kütüphanesi’nde ‘kültürel, tarihî ve estetik önem’ taşıdığı için saklanmak üzere seçilmiş filmler arasında yer alan film, Amerikan sinemasında bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Filmin en dikkat çekici sahnesi ise Radio Raheem karakteri George Floyd gibi polis şiddeti sonucunda hayatını kaybediyor.

Afro Amerikan nüfusun yoğun olarak yaşadığı Brooklyn’de, ırkçı gerilimin zirveye çıktığı sıcak bir yaz günü olanları perdeye yansıtıyor. New York Brooklyne'de, yılın en sıcak günündeyiz. Mahallede geveze bir DJ'yin yeteneklerini sergilediği bir radyo istasyonu ve Koreli bir çiftin işlettiği bakkal dükkanı dışındaki tek dükkan bir beyazın işlettiği pizzacı. Sal'ın Meşhur Pizzaları isimli dükkanında iki oğlu ve siyahi Mookie çalışıyor. Mookie'nin hayatında ise kız kardeşi Tina dışında, iki kankası, rap düşkünü sessiz Radio Raheem ve çabuk alevlenen mizacıyla Buggin’ Out var. Buggin, bir gün Sam'ın dükkanında İtalyan asıllı Amerikalılar köşesinde neden hep beyazlar olduğunu gündeme getirip mahalle çapında eylem yapmaya kalkar. Küçük aklıyla hesap edemediği şey ise, sinirlerin zaten gergin olduğu bu yılın en sıcak gününde olayların ne kadar kolay kontrolden çıkabileceği.

Olayların gerçekleştiği pizzacı dükkanı.

Senaryosu Oscar kazandı

Yönetmen Spike Lee ile birlikte kamera karşısına geçen Danny Aiello’nun yardımcı roldeki olağanüstü performansı ve senaryosuyla Oscar kazanan film, Hollywood klişelerine meydan okuyan modern sinema dili, beyazperdede ilk kez böylesine ete kemiğe bürünen, gerçekçi siyahî karakterleri ve çok tartışılan finaliyle yıllara meydan okuyan bir klâsik.

