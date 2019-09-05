Hayat Oscar adayı filminin yönetmeni Kaplanoğlu Görünmez bağlılığın hikayesini anlatıyoruz
KÜLTÜR SANAT

Oscar adayı filminin yönetmeni Kaplanoğlu: Görünmez bağlılığın hikayesini anlatıyoruz

Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) yabancı dilde en iyi film aday adayı olarak belirlenen "Aslı" filminin yöneten Semih Kaplanoğlu, filmin hikayesini ve Oscar yolculuğunu değerlendirdi. Filminin modern dünyada kadın ve anne olmanın oluşturduğu açmazlara odaklandığını belirten Kaplanoğlu, "Bebek sütten kesildiği anda ayrı bir vücuda sahip olduğunu anlar. Bu bebek için en büyük travmadır çünkü bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yönetmen Semih Kaplanoğlu
Yönetmen Semih Kaplanoğlu

'Bağlılık Üçlemesi'nin ilk halkası olarak hayata geçirdiği yeni filmi 20 Eylül'de vizyona girecek olan Semih Kaplanoğlu, filmin hikayesini ve Oscar yolculuğunu değerlendirdi.

Kaplanoğlu, Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) yabancı dilde en iyi film aday adayı olarak belirlenen "Aslı" filminin modern dünyada kadın ve anne olmanın oluşturduğu açmazlara odaklandığını belirtti.

Film izleyiciye anlatıyor, neden böyle bir hikaye anlatmayı tercih ettiniz?

Bir önceki filmim Buğday’ın yapımı 5 yıl sürdü. Buğday’ı bitirir bitirmez, bu süreçte birçok hikaye biriktirdiğimi fark ettim. Buğday’ın aynasından dünyaya bakmak, insana bakmak bana pek çok şey çağrıştırdı. Özellikle günümüz insanının çelişkileri, dışıyla içinin barışık olmaması, söylediğiyle yaptığının birbirini tutmaması; düşünce, eylem ve kalp arasında açılan mesafeler bana birçok hikaye yazdırdı.

  • Bu hikayeleri ilerleyen günlerde beyaz perdede izleyecek miyiz?
  • Şu an elimde bir çoğunun senaryosunu yazdığım ondan fazla öykü var. Nasip olursa hepsini çekmek isterim tabii. Aslı filmi de bunlardan bir tanesi. Bu senaryoyu yazarken aklımda en yakınımdaki annelerin, genç annelerin yaşadıkları meseleler vardı. Bebekle birlikte yaşamanın getirdiği zorluklar, iş hayatı, işe dönme isteği ya da isteksizliği, çocuğa ayrılan zamanın giderek azalıyor olması…
Bununla birlikte yaşlılardan ayrı yaşama tercihlerimiz nedeniyle artık çalışan anneler bebekleri bakıcılara ya da kreşlere bırakmak zorundalar. Her durumda da aslında bir şekilde gözleri arkada kalıyor.

Aslında modern hayatta insanların yaşadığı önemli sıkıntılardan biri çalışan ebeveynlerin çocuklarını emanet edecekleri güvenilir birini bulmak.

Bebek ve anneyi birbirinden ayıran modern hayat, sanırım hem annede hem de bebekte travmalar yaratıyor. Çok sevdiğim İngiliz psikolog Adam Phillips, bebek sütten kesildiği anda bebek ayrı bir vücuda sahip olduğunu anlar diyor. Bu bebek için en büyük travmadır çünkü bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir.

Bu filmin temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var.

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  • Bağlılık - Aslı, üçlemenin ilk filmi. Diğerlerinde neler izleyeceğiz?
  • Aslı, Bağlılık Üçlemesi adını verdiğim üçlemenin de ilk filmi. İkincisi Hasan, ki şu an onun çekimlerindeyim.
  • Bağlılık Üçlemesi’nin hikayelerini ana karakterler üzerinden kuruyorum. Sıradan, bildiğimiz, çok yakınımızda olan, hatta kendimizin hikayelerini anlatıyoruz.
  • Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz anın olaylarının gerisindeki gerçekliği ve bizi birbirimize bağlayan görünmez bağları görmeye çalışıyorum.

Hazırlık ve çekim aşaması ne kadar sürdü?

Hazırlık ve çekim aşaması yaklaşık 6-7 ay sürdü.

Başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel’in yeraldığı film, 20 Eylül’de vizyona girecek...

Bağlılık – Aslı filminin diğer filmlerinizden farklı bir noktada durduğunu söylemek mümkün mü?

Evet mümkün çünkü Aslı filmi benim ilk dijital filmim. Bundan önceki filmlerim hep 35 milimetre çekilmişti. Açıkçası benim için teknik anlamda bilinmezliklerle dolu bir süreçti. Birçok yeni şey öğrendim. Öte yandan filmin tamamına yakını pencereleri reel bir mekana bakan bir platoda çekildi. Bu da benim için bir ilkti. Bununla birlikte 7 aylık bir bebekle (Almina Kavcı) ile çalışmak, beraber olmak da benzersiz bir deneyimdi benim için.

Oyuncularım, başta Kübra Kip olmak üzere büyük bir fedakarlıkla çalıştılar. Çünkü neredeyse tüm zamanımızı bebek oyuncunun ritmine göre uydurmak durumundaydık.

Oscar yolculuğu için ne söyleyebilirsiniz, nasıl bir çalışma yapacaksınız?

Daha önce 2010’da Bal ile Oscar deneyimim oldu. O dönemki yabancı Oscar kurulunun yöneticisi Bal’ın ilk 5'e çok yaklaştığını söylemişti. Belki bu sefer bir sonuç alırız. Olursa eğer, ilk kez bir Türk filmi ilk beşe girmiş olacak. Bütün ekip olarak bu konuda hem ortak yapımcımız, hem Kültür Bakanlığı hem de yurt dışındaki dağıtım şirketleri ve tanıtım şirketleri ile koordine bir şekilde çalışıyoruz.

Günümüz İstanbul’unda geçen bu hikaye yabancı seyircilere ne vaat ediyor?

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Doğrusu ben şimdiye kadar seyircileri hiç yabancı – yerli diye algılamadım, düşünmedim. Çünkü yerliyken yabancılar, yabancıyken de çok yerliler var. O yüzden bu konuda benim bir şey söylemem çok doğru olmaz.

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