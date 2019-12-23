Hayat Osmanlı döneminde iletişim merkezi olarak kullanıldı Kurtkulağı Kervansarayı turizme kazandırılıyor
KÜLTÜR SANAT

Adana haberleri: Osmanlı döneminde iletişim merkezi olarak kullanıldı: Kurtkulağı Kervansarayı turizme kazandırılıyor

Osmanlı döneminde iletişim merkezi olarak kullanıldı: Kurtkulağı Kervansarayı turizme kazandırılıyor

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana'da, 1700'lü yıllarda inşa edilen ve "İpek Yolu'nun İzinden" projesi kapsamında turizme kazandırılacak kervansaray, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak.

Haber Merkezi AA
Kurtkulağı Kervansarayı
Kurtkulağı Kervansarayı

Adana'da Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen Kurtkulağı Kervansarayı, restorasyon işlemlerinin ardından yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor.

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Ceyhan ilçesine 12 kilometre mesafede yer alan, 1700'lü yıllarda Hüseyin Paşa tarafından inşa edilen kervansarayın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonunun yapılmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de harekete geçti.

Kervansaray, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak.

Müdürlük tarafından hazırlanan "İpek Yolu'nun İzinden" projesi kapsamında turizme kazandırılması hedeflenen, havuzu, çeşmesi, konaklama odaları ve geniş salonuyla dikkati çeken kervansarayda, çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.

Amaç kenti, hem gelir hem de konaklama olarak yüzde 2 bandına çekmek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, yaptığı açıklamada, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana'nın; kaleleri, antik kentleri, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kentteki turizm destinasyonlarını bir bir ayağa kaldırmak için projeler geliştirdiklerini ifade eden Tari, Yumurtalık ilçesindeki Marco Polo İskelesi'nden başlayarak Ceyhan ilçesi yakınlarındaki Kurtkulağı Kervansarayı ve Yılan Kale ile Anavarza Antik Kenti'ni de içerisine alan, Tufanbeyli ilçesine kadar uzanan tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedeflediklerini anlattı.

Müdürlük tarafından hazırlanan

"Haberleşme merkezi olarak kullanılmış"

Kervansarayın Osmanlı Dönemi'nde "menzil hanı" diye tabir edilen bir haberleşme merkezi olduğunu belirten Tari, "menzil han" deyiminin; haberleşmenin yapıldığı, at ve görevlilerin bulunduğu konaklama yerleri için kullanıldığını, yani buranın bir tür posta işletmesi işlevi de gördüğünü aktardı.

Kervansarayın ihtişamlı kapısı.

Kurtkulağı Kervansarayı'nın kale gibi korunaklı olduğu için günümüze kadar sapasağlam kaldığına dikkati çeken Tari, şöyle devam etti:

"Kurtkulağı Kervansarayı, Osmanlı döneminde önemli bir iletişim merkezi olarak kullanılmış. Ayrıca burada konaklama yerleri de mevcut. Bir yaşam ve aynı zamanda iletişim merkezi olan Kurtkulağı Kervansarayı, hem ulusal hem uluslararası turizme hizmet edecek. Turizm gelirinde Adana, yüzde 0,68'in de altında. Amacımız kenti, hem gelir hem de konaklama olarak yüzde 2 bandına çekmek."

Kurtkulağı Mahallesi Muhtarı Ahmet Şavk da mahallerinde yer alan kervansarayın, mimarisi ve bahçesinde yer alan ve halen bir kısmı ayakta kalan surlarıyla dikkat çektiğini kaydetti.

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