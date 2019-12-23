Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti

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İstanbul’da çok önemli karar: Trafik Vakfı artık araçları çekemeyecek

İstanbul Valiliği, Araç Çekme Kurtarma Faaliyetleri konusunda basın açıklamasında bulundu. İstanbul Trafik Vakfı’nın park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetleri sona erdirildi. Yapılan açıklamada "05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.