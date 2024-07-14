Hece Öykü, 123. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Ömer Faruk Ergezen yönetimindeki 176 sayfalık derginin kapağını bir Feyza Ay çalışması süslüyor. Emin Gürdamur ön yazısında, “... tarih boyunca büyük sanatçıların birbirlerine konuştuğunu görürüz. Bizler okur olarak onların diyaloglarından nasibimize düşeni alırız” diyor. Fotoğraföykü’de Züleyha Çelebi imzasını görüyoruz. Bu sayıda aralarında Mihriban İnan, Süleyman Unutmaz, Fatma Türk ve Mustafa Uçurum’un olduğu 14 hikâyeci var. Tuba Dere, Kuddusi Demir ve Fatih Selvi, Kaldığı Yerden’de. Hâle Sert, Tomris Uyar öykülerini ele alan metniyle dergide. Serkan İnce, Prenses Kadriye Hüseyin’i yazmış. Yazıya Hüseyin’in metni de eklenmiş. Handan Acar Yıldız’ın dikkat çeken çalışmasının başlığı Kurguda Gerçeği Yırtmak. Bu sayının ilk konuşmacısı Ali Haydar Haksal. Hikâyeciye soruları Ali Necip Erdoğan sormuş. Konuşmaya eklenen Haksal’la ilgili metin Kemal Şamlıoğlu imzalı. Bir başkası Rüveyda Durmaz Kılıç’ın Hatice Bildirici’yle gerçekleştirdiği söyleşi. Üç Anahtar’da Doğukan İşler misafir. Aslıhan Keleş Kurtoğlu’nu cevaplayan Esra Kılıç Türedi, “Öykü vaktini belirler” diyor kısaca. Öykücü Hatice İbiş’se Ayşe Hicret Aydoğan’a konuşmuş. Mehmet Aycı’nın yazı başlığı Mutfakta Biri Var. Misafir öykücü Dariyxa Übbiniyazova’nın metnini Aşur Özdemir çevirmiş. Dürdane İsra Çınar, anne dili ve edebiyatını ele almış. Bu ayın ‘İlkler’inde sekiz genç yetenek yer alıyor. Kitaplık’ta yedi değerlendirme yazısı var. İki aylık öykü dergisine, heceoyku@hece.com.tr e posta adresinden veya 0 312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Türkiye Yazarlar Birliği’nin “2023 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri geçtiğimiz hafta sonu Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi. Dergi dalındaki ödüle Bir Nokta dergisi hak kazanmıştı. Hikâye dalında Gülşen Funda, şiir dalında Zeynep Arkan, roman dalında Kaan Murat Yanık, deneme dalında da Dursun Ali Tökel, birlik tarafından ödüle layık görülen isimler arasındaydı. Ödül alanlar adına Bir Nokta’dan Mürsel Sönmez’in bir konuşma yaptığı törende, çeşitli alanlarda verilen 27 ödül sahibini buldu.

Hece Öykü’den:

Öykü yazarken dinlenmeye, demlenmeye ve üstünde epeyce düşünmeye önem veriyorum. ... hayatın içinde bir süre o öyküyle geziyorum. Her öykü vaktine esirdir bana göre. Bir öykü yazılacağı vakti de biteceği vakti de kendisi belirliyor benim dünyamda. İçimde bir ses bu vakti bana fısıldıyor sadece ve ben de onunla bir yolculuğu başlatmış oluyorum.

Esra Kılıç Türedi

4 soru: İhsan Deniz

Fotoğraf : Fotoğraf: Lâmia Deniz / İhsan Deniz

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Deseniz bir şey kazanmazsınız, demeseniz bir şey kaybetmezsiniz. Latife bir yana, çok eskiden beri dergi okumanın hazzını, mutluluğunu yaşarım. Edebiyat dergisinin Cağaloğlu kitapçılarının vitrininde arz-ı endam ettiği o ayın ilk günü yaşadığım heyecanı unutmam mümkün değildir. İpek Dili’ni çıkardığım zamanların tadı damağımdadır hâlâ.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Kütüphanemize gelen, ulaşan dergileri takip ediyorum. 8-10 adet dergi. Genellikle sanat edebiyat dergileri.

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

En son Hece dergisinde bir şiirim basıldı. Katkı mı, eziyet mi; kestiremiyorum. Ömer Faruk Bey’e sormak lâzım.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Kimi zaman oluyor. Olmayanı saymıyoruz elbette. Yedi İklim’de Osman Bayraktar’ın “Londra Günleri” başlıklı seyahat yazılarını takip ediyorum son aylarda. Kızım İngiltere’de ve İskoçya’da yaşadığından belki de.

Dedikodu çağında...

Sade kapakla çıkan Ruhsatsız okuruyla buluştu. Yönetmenliğini M. Burak Çelik’in yaptığı dergiye Kadir Tepe’nin sunuşuyla adım atıyoruz: Bizler… Dedikodu Çağı’nda yaşayan edebiyatçılarız: O’nların Göz Devri’nde. Nasıl harekete geçeceğimizi -belki de- biliyor, kindarlara karşı zihin haritamızda bir kaçış planı hazırlıyoruz. Bu sayıda aralarında Berat Korkmaz, M. Burak Çelik, Kadir Daniş ve Zeynep Karaca’nın olduğu 25 şair yer alıyor. Bunlara ek olarak Marcel Proust ve Ahmad Zakaria çeviri şiirleri de var. Çevirileri Bayram Zıvalı ve Cuma Tanık yapmış. Bahsi Eray Sarıçam’dan bir dizeyle bitireyim: 1.Hünkâr Çayırı / Adamı korkuturlar azizim / Üzerine otağ çekerler. / Rivayet o ki o günden sonra / Eksik olmamış et kokusu. / Gebze diye bir yer. Bu sayının ilk söyleşi konuğu Âbdülhalik Aker. Aker’le OZAN-Modern Hece ve Süleyman Çobanoğlu isimli kitabı hakkındaki söyleşiyi Sertaç Polat yapmış. Aker bir de kitap tanıtım yazısı kaleme almış. Bir başka konuşma Can Ülgen tarafından Berat Korkmaz’la yapılmış. Dergide Eray Sarıçam ve Y. Kenan Yanık’la yapılmış iki konuşma daha var. Soruları Cüneyd Ensari’yle Hamza Eren Sarıçam sormuş. Serdar Aydın metninin başlığı güzel: Trajedinin Zerafeti: Esengül. Anılanlar dışında yaklaşık 12 ismin destek verdiği Ruhsatsız 07’nin son yazısı, bir Günther Weisenborn çevrisi. Türkçe’ye Belkıs Kılıç aktarmış. 176 sayfalık dergiye, ruhsatsizdergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Cahit Tanyol’a saygıyla