Hayat Pabuç kadar dili var 20 yaşındaki genç 10 santimetre diliyle bir rekora imza attı
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Pabuç kadar dili var: 20 yaşındaki genç 10 santimetre diliyle bir rekora imza attı

Hindistan'da yaşayan 20 yaşındaki bir öğrenci, 10.8 cm'lik diliyle Hindistan Rekorlar Kitabı'nın son baskısında en uzun dile sahip olan kişi olarak yer aldı.

Haber Merkezi Diğer
​Pabuç kadar dili var: 20 yaşındaki genç 10 santimetre diliyle bir rekora imza attı
Hindistan'ın en uzun dilli vatandaşı K Praveen.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bulunan Thiruthangal'da yaşayan 20 yaşındaki mühendislik öğrenci, Hindistan Rekorlar Kitabı'nın son baskısında ülkedeki en uzun dile sahip kişi olarak yer aldı.

'Hindistan Rekorlar Kitabı'na göre, K Praveen'in uçtan arka kısmına kadar uzanan dili 10.8 cm. BE robotik öğrencisi olan genç, geçen yıl 27 Şubat'ta diliyle dakikada 219 kez burnuna dokunduğu için Asya Rekorlar Kitabı'na girmişti.

DİLİYLE ÇİZİM DE YAPIYOR

The Times of India'da yer alan haberde Praaveen, "Dilimi ölçtüğümde 10,8 cm daha uzun olduğunu gördüm, ancak Guinness Rekoru'na yaklaşmak için para gerekiyor ve bu nedenle para toplamaya çalışıyorum" demişti.

Praveen, dilinin bir mucize olduğunu fark etmediğini söyledi. Dakikada 142 kez dirseğine diliyle dokunabiliyor. Dilinden rahatsız olmadığını belirten Praveen, diliyle çizim yapabildiğini de söyledi.

Antalya'nın meşhur 'fıtır' böreği: Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
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Antalya'nın ünlü lezzetlerinden biri olan yöresel 'serpme börek' olarak bilinen 'fıtır' çok az yağ kullanılması, incecik açılan hamuru, iç malzemesinin bol ve farklı çeşitlerden oluşmasıyla biliniyor.
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Kıymalı- peynirli, karışık içli, kaşarlı, kuru meyveli, tahinli gibi 200 çeşidi bulunan börek, Antalyalıların özellikle sabah kahvaltılarında tercih ettiği lezzetler arasında gösterilirken, böreğinin müdavimleri arasında kentteki bürokrotlar, belediye başkanları, sanatçılar yer alıyor.
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100 gram hamura yalnızca 1 çorba kaşığı yağ kullanılmasının yanı sıra, hamur 3 gün dinlendirilip daha sonra mermer tezgahta elle açılıyor. Havada döndürülerek esnetilip ince bir yaprak gibi açılan hamur usta ellerde lezzetli böreğe dönüşüyor.
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Antalya'da işletme sahibi 27 yıllık börek ustası Ali Murat Hizay, bu lezzetin Antalya dışına taşmasında öncülük edenlerden.
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Ulusal televizyon kanallarındaki yarışmalarda şov yaparak böreği tanıtan Hizay, her sabah mermer tezgahın başına geçerek böreğini bizzat kendisi açıyor.
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Havada birkaç tur döndürülen hamur yufka gibi incelirken, altına konulan her türlü yazı rahatlıkla okunabiliyor.
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Böreğin lezzetiyle birlikte yapımını da bir görsel şölene çeviren Hizay, geçen ay ABD'de bir restoranlar zincirinden börek yapması için davet aldı.
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Burada Amerikalı müşterilere böreğin nasıl yapıldığını şovla anlatan Hizay, hem böreğin lezzetiyle hem de görsel şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı.
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Daha büyük hamur açmak için her gün hem börek, hem de antrenman yaptığını anlatan Ali Murat Hizay, tavsiyeler üzerine Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na aday olmaya hazırlanıyor.
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Daha büyük hamur açarak Türkiye'yi ve Antalya'yı bu şekilde duyurmayı hedeflediğini kaydeden Hizay, Hamurun gramajı çok azdır. 100 gram kullanıyoruz. İç malzemesi boldur. Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyorum. Daha büyük hamur açarak Türk mutfağının tanıtımını yaparız dedi.
Antalya'nın meşhur 'fıtır' böreği: Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Antalya'da, 'Fıtır Börek' ustası Ali Murat Hizay, serpme börek olarak da bilinen Türk böreğini Amerikalılara tanıtmasının ardından, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

Guinness Rekorları Kitabı 2017'nin en ilginç rekorları
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İngiltere’de yaşayan Ludo adlı kedi ise yaklaşık 92 santimetre uzunluğunda ve dünyanın en uzun kedisi olma rekorunu elinde bulunduruyor.
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Caspa, dünyanın en yükseğe atlayabilen laması. Yaklaşık bir metre yükseğe kadar zıplayabiliyor.
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Guinness Rekorları Kitabı 2016'nın en ilginç rekorları
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Belçika’da bir aile tarafından sahiplenilen Keon ise 77 santimetre uzunlukla dünyanın en uzun kuyruklu köpeği.
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Avusturyalı Josef Tödtling, bütün vücudu ateşe verilmiş şekilde, yaklaşık 500 metre boyunca bir at vasıtasıyla en uzun mesafeye gidebilen tek kişi olma rekoruna sahip.
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İngiltere’de yaşayan 25 yaşındaki Harnaam Kaur ise dünyanın en genç sakallı kadını olma rekoruna sahip.
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Guinness Rekorlar Kitabı 2017 baskısında yer alan Alman Schmidt’in ağzı yaklaşık dokuz santimetre açılabiliyor. Schmidt, büyük boy bir hamburgeri hiç zorlanmadan ağzına sığdırabiliyor.
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Panciera’nın bir diğer rekoru ise külahta en fazla dondurma topunu dengede tutabilen kişi olması. Tek bir külah üzerinde 121 top dondurmayı, devrilmeden tutabiliyor.
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Dünyanın en uzun dişi köpeği ise yaklaşık 1 metre uzunluğa sahip.
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Dünyanın en uzun gösteri kamyonu yaklaşık 10 metre uzunluğunda.
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Alman Harry Sperl ise hamburger temalı tam 3 bin 724 eşya biriktirerek, ‘en geniş koleksiyona sahip insan’ rekoruyla kitapta yer alıyor.
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Dünyanın en büyük ukulelesi 4 metre uzunluğunda.
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Dünyanın en büyük posta kutusu 1750 metre uzunluğunda.
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Bu sene 62'nci basımı piyasaya sürülen 2017 Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç 4 bini aşkın yeni rekor bulunuyor. İşte o rekorlardan en ilginçleri..


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