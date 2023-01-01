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Hayat
Pitbull silah sayıldı baba-oğula hapis cezası istendi
Bursa'da pitbull cinsi köpeğini husumetlisine saldırtıp, yaralanmasına neden olan baba oğul hakkında ‘Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama’ suçundan 4 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.
12:50 . 17/01/2023 Salı
DHA
Köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pitbull cinsi köpeğini husumetlilerine saldırtan baba oğula hapis cezası istendi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Erol Tosun, eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun'un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 kişi, pitbull cinsi köpeği Erol Tosun'un üzerine saldırttı.

Kolundan yaralanan Tosun, köpeği iş yerinin penceresinden attı. Şüpheliler, köpeği tekrar Tosun’u saldırttı. Erol Tosun’un kolundaki atardamarı koptu.

Boğuşmanın ardından şüphelilerden kaçan Tosun, sokaktakilerden yardım istedi. Erol Tosun, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Olayın ardından gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan baba ve oğlu, Mehmet Murat Ö. adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

KÖPEĞE SALDIRMASI İÇİN KOMUT VERMİŞLER

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, müşteki Erol Tosun ile sanık Mehmet Murat Ö. arasında husumet bulunduğu belirten Tosun, karşı tarafın eşine hakaret ettiği iddia etti.

İddianamede de ayrıca yere düşen Tosun’a ayağa kalkmaya çalıştığı sırada, pitbull cinsi köpeğe komut verilerek Tosun’un üzerine saldırtıldığı, köpeğin Tosun’u birçok yerinden ısırdığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER İDDİANAMEDE YER ALDI

Mehmet Murat Ö. ile oğlu Eyüpcan Ö.’nün, köpeğin Önder isimli birine ait olduğunu, çıkan kavga nedeniyle köpeğin kendiliğinden saldırdığı, suçsuz olduklarını söyledikleri yönündeki ifadelerine de yer verilen iddianamede, hayvanın saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

Baba ile oğlu hakkında ayrı ayrı, ‘silahla kasten nitelikli şekilde yaralama’ suçundan 4 yıl 6'şar hapis cezası istemi ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

#Bursa
#Köpek Saldırısı
#Pitbull
1 saat önce
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Pitbull silah sayıldı baba-oğula hapis cezası istendi
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