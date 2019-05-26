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Hayat Rahim ameliyatında unutulan sargı bezi 9 ay sonra çıkarıldı
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GENEL SAĞLIK

Rahim ameliyatında unutulan sargı bezi 9 ay sonra çıkarıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, fabrika işçisi Aysel Can (47), geçen yıl Eskişehir Devlet Hastanesi'nde rahim ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası ara sıra şiddetli ağrılar hisseden Can'ın Bilecik Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgeninde, rahimde sargı bezi olduğu görüldü. 29 santimetre uzunluğundaki bez, 9 ay sonra rahminden ameliyatla çıkarılan Can, "Doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci başlattım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Aysel Can
Aysel Can

Söğüt ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Aysel Can'a, geçen yılın Ağustos ayında, sancıları nedeniyle gittiği hastanede 'miyom kist' teşhisi koyuldu. Eskişehir Devlet Hastanesi'nde rahim ameliyatı olan Can, bir süre sonra taburcu edilerek, Söğüt'e dönünce fabrikada çalışmaya ve günlük yaşamına devam etti. Her geçen gün artan ağrıları nedeniyle doktora gittiğini; ancak sonuç alamadığını belirten Can, şu şekilde açıklama yaptı:

"Çok sancılarım olduğu için gittiğim doktorlar sürekli 'miyom kist' olduğunu ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söylüyorlardı. Ben de en son 'Kansere dönebilir' dedikleri için ameliyat olmaya karar verdim. Doktorların yönlendirmesiyle Eskişehir Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldum. Ameliyatta rahim ve yumurtalıklarım alındı sonrasında sancılarım hiç bitmedi. Bir akşam yine aşırı derecede sancılandığım için Söğüt'teki hastaneye gittim. Doktorlar beni ambulans ile Eskişehir'e ameliyat olduğum hastaneye gönderdi. Orada beni muayene ettiler, 'İyisin, hiçbir şeyin yok' dediler. Sanki ben aşırı naz yapıyormuşum gibi muamele gördüm. Bana iğne yaptılar, serum taktılar, ağrı kesici verdiler ve geri gönderdiler."

İkinci ameliyatta sargı bezi fark edildi

Ağrılarının devam etmesi üzerine Bilecik Devlet Hastanesi'ne gittiğini anlatan Can, bu kez ultrason, film ile MR çekildiğini ve acilen ameliyat olması gerektiğini öğrendiğini aktararak, şunları söyledi:

"İkinci kez ameliyat olduğunda ilk operasyon sırasında rahmimde sargı bezi bırakıldığı, onun da bu süre içinde bağırsaklarıma yapıştığı tespit edildi. Gazlı sargı bezi bağırsağıma yapışmış ve bağırsağımda çürüdüğü için bağırsağımdan 10 santim kesmek zorunda kalmış doktor. Zaten hayatımda iki defa ameliyat oldum ben. Biri Eskişehir Devlet Hastanesi, ikincisi de Bilecik Devlet Hastanesi. İçimdeki gazlı bezle 9 ay kadar yaşadım. Ben seramik fabrikasında çalışıyorum. İşim oldukça ağır. Şu anda ben çalışmakta çok zorlanıyorum. Beni bu şekilde ne kadar idare ederler, onu da bilmiyorum. Bu durum özel yaşamımı oldukça etkiledi."

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Suç duyurusunda bulundu

Hukuki mücadele başlattığını belirten Aysel Can, "Haklarımı arayacağım. Avukatım aracılığıyla doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim başıma gelen, başkasının başına gelmesin" dedi. Öte yandan Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nce Aysel Can'ın şikayetleri ve başvurusu üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

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