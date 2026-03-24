Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Manisa’da Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Başsavcılık, Ramazan Avuşmak hakkında tahliye kararı verdi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakkında, ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Öğrenciler ve okul yönetiminin şikayeti üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avuşmak, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.
25 ÖĞRENCİNİN İFADESİ ALINMIŞTI
Soruşturma çerçevesinde toplam 25 öğrencinin ifadesi alındı. Öğrencilerden 18'i ifadelerinde öğretmenin Atatürk'e yönelik "alkolik, ayyaş, pedofili ve kadınlara düşkün" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf ettiğini beyan etti. 7 öğrenci ise ders sırasında uyuduğunu ve herhangi bir hakaret içerikli ifade duymadıklarını belirtti.