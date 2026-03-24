Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğrenciler ve okul yönetiminin şikayeti üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avuşmak, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde toplam 25 öğrencinin ifadesi alındı. Öğrencilerden 18'i ifadelerinde öğretmenin Atatürk'e yönelik "alkolik, ayyaş, pedofili ve kadınlara düşkün" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf ettiğini beyan etti. 7 öğrenci ise ders sırasında uyuduğunu ve herhangi bir hakaret içerikli ifade duymadıklarını belirtti.