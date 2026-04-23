ROBOFEST KONYA büyük coşkuyla tamamlandı

GENÇ BİLİM İNSANI ADAYLARI KARATAY’DA YARIŞTI

Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuna katkı sunmayı amaçlayan organizasyonda, yüzlerce öğrenci geliştirdikleri projelerle bilgi ve becerilerini sergiledi. Üç gün süren yarışmalarda gençler, kendi tasarladıkları robotlarla kıyasıya yarıştı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, teknoloji ve inovasyonun buluşma noktası olurken, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 13 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda 917 robot sahaya çıktı. 126 okuldan 1580 öğrencinin katıldığı organizasyonda 357 öğretmen de öğrencilere rehberlik etti.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE KARATAY’DAN GÜÇLÜ İMZA

Karatay Robot Yarışması final programına; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik ve Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Protokol üyeleri, ödül töreni öncesinde yarışma alanını gezerek öğrencilerin hazırladığı robotları inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı.

KILCA: ROBOFEST KONYA BİR GELECEK YÜRÜYÜŞÜDÜR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ROBOFEST KONYA’nın final programında yaptığı konuşmada gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye’nin teknoloji vizyonu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tüketen değil üreten, takip eden değil yön veren bir Türkiye” hedefini hatırlatan Kılca, ROBOFEST’in bu vizyonun sahadaki en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti. 2019 yılında başlatılan ROBOKARATAY Projesi’nin devamı niteliğindeki organizasyonun artık bir yarışmadan öte bir fikir hareketine dönüştüğünü belirten Kılca, “ROBOFEST KONYA bir gelecek yürüyüşüdür” dedi.

Gençlerin performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılca, “Bu festivalin asıl kazananı üretme cesareti gösteren gençlerimizdir. Bir fikir projeye dönüştü, bir hayal somutlaştı” ifadelerini kullandı.

Dünyada rekabetin bilgi ve teknolojiyle şekillendiğine dikkat çeken Kılca, Milli Teknoloji Hamlesi’nin gençlerin katkısıyla güçlendiğini belirtti. Kılca, “Bugün bir robot yarıştırıyorsunuz, yarın dünyaya yön veren teknolojilerde sizin imzanız olacak” dedi.

Organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara, öğretmenlere ve ailelere teşekkür eden Kılca, ROBOFEST’te başlayan hikayelerin büyüyerek devam edeceğini ifade etti.

YİĞİT: GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE YÖN VEREN GENÇLER YETİŞİYOR

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde gençlerin bu dönüşümün aktif bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Murat Yiğit, teknolojinin hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, ROBOFEST KONYA’nın öğrencileri geleceğin robotik ve kodlama teknolojilerine hazırlayan önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Ortaokul ve lise öğrencilerinin kendi tasarladıkları robotlarla yarıştığı etkinliğin, gençlerin üretme ve proje geliştirme becerilerini artırdığını kaydeden Yiğit, bu tür organizasyonların sadece bir yarışma değil, aynı zamanda güçlü bir eğitim vizyonunun parçası olduğunu söyledi. Emeği geçen tüm kurumlara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Yiğit, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

KORU: GENÇLERİMİZ GELECEĞE GÜÇLÜ İMZALAR ATIYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, organizasyonun gençlerin teknolojiye olan ilgisini ortaya koyan önemli bir platform olduğunu belirtti.

126 okuldan 1580 öğrenci ve 917 robotun ortaya koyduğu emeğin gurur verici olduğunu ifade eden Koru, bu tablonun geleceğe umutla bakan bir neslin güçlü yürüyüşünü gösterdiğini söyledi. Konya’nın eğitim ve teknoloji alanında önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Koru, bu başarının köklü eğitim geleneği ve üretken düşünce yapısının bir sonucu olduğunu dile getirdi. Ahmet Murat Koru, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak KAPSÜL Teknoloji Platformu, Bilim Merkezi, Bilim Konya çalışmaları, Bilim Festivali, atölye programları ve bilim kamplarıyla gençleri desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin bu vizyonun en güçlü çerçevesini oluşturduğunu ifade eden Koru, öğrencilerin ortaya koyduğu her çalışmanın Türkiye’nin geleceğine atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

AKIN: GELECEĞİ TASARLAYAN NESİLLER BURADA YETİŞİYOR

Son olarak konuşan Konya Valisi İbrahim Akın ise bilim, eğitim ve teknoloji alanında asıl hedefin çağa ayak uydurmak değil, çağa yön vermek olduğunu söyledi.

Vali Akın, kadim medeniyetin bilim ve teknolojiyle şekillendiğine dikkat çekerek, Fatih Sultan Mehmet’in yalnızca bir şehri fethetmediğini; düşünceyi, teknolojiyi, vizyonu ve cesareti bir araya getirerek yeni bir çağın kapılarını araladığını ifade etti. Gençlerin ortaya koyduğu her çalışmanın bu anlayışın günümüzdeki yansıması olduğunu dile getirdi.

Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Cumhuriyet’ten günümüze uzanan bilim ve medeniyet mirasının bugün de devam ettiğini vurgulayan Vali Akın, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda bu birikimin daha ileriye taşınması gerektiğini kaydetti. “Gelecek, onu hazır bulanların değil; onu tasarlayanların olacaktır” diyen Akın, gençlerin bu sürecin en önemli aktörleri olduğunu söyledi.

ROBOFEST KONYA’nın gençlerin hayal gücünü somut üretime dönüştürdüğü önemli bir platform olduğunu belirten Akın, organizasyonun öğrenme, üretme ve birlikte başarma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

Vali Akın, her bir çalışmanın Türkiye’nin geleceği adına önemli bir değer taşıdığını vurgulayarak, öğrencilerin yarının bilim insanları, mühendisleri ve üretici gücü olacağını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda organizasyona katkı sunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler, öğretmenler ve tüm paydaşlara teşekkür eden Akın, gençlerin bilimin ışığında ülkenin geleceğine yön vereceğine inandığını ifade etti.