Saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Yeni saçlarınızı korumak için 10 ipucu

Saç ekimi sonrası sürecin hastaların en çok merak ettiği konulardan biri olduğunu anlatan Smile Hair Clinic Saç Ekimi Cerrahı Dr. Gökay Bilgin, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:





“Saç ekimi sonrası ilk yıkama, genellikle doktor kontrolünde gerçekleştirilir. Hastalar, önerilen özel şampuan ve losyonları kullanarak saçlarını nazikçe yıkamalıdır. Sert hareketlerden, ovma hareketinden ve aşırı sıcak sudan kaçınılmalıdır.





“İlk hafta boyunca başın dik tutulması önerilir. Bu, ödemin azalmasını ve saç köklerinin zarar görmemesini sağlar.





“Operasyon sonrası ilk birkaç hafta doğrudan güneş ışığından ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.





“Yeni ekilen saçların sağlıklı uzaması için vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin eksiksiz alınması önemlidir.”





SAÇ EKİMİ SONRASI ALINMASI GEREKEN VİTAMİNLER





Saç ekimi sonrası iyileşme sürecini hızlandırmanın ve saçların daha güçlü çıkmasını desteklemenin öneminden bahseden Dr. Bilgin, alınması gereken vitamin ve mineralleri ise şöyle sıraladı:





“Biotin (B7 Vitamini): Saçın keratin yapısını güçlendirerek, daha sağlıklı ve kalın telli saçların çıkmasına yardımcı olur.





“Demir: Saç köklerine oksijen taşınmasını sağlayarak, yeni saçların daha hızlı uzamasını destekler.





“Çinko: Saç dökülmesini önleyici etkisi vardır ve saç foliküllerinin güçlenmesine yardımcı olur.





“B Grubu Vitaminleri (B6, B12): Hücre yenilenmesini destekleyerek saç büyümesini hızlandırır.





“E Vitamini: Kan dolaşımını iyileştirerek saç köklerinin daha sağlıklı olmasını sağlar.





“D Vitamini: Saç köklerini uyaran ve yeni saç büyümesini destekleyen önemli bir vitamindir.”





‘OPERASYON SONRASI ŞOK DÖKÜLME MEYDANA GELEBİLİR'





Saç ekimi sonrası en yaygın görülen süreçlerden birinin şok dökülme olduğunu söyleyen Dr. Bilgin, “Şok dökülme, saç ekimi operasyonundan sonra ekilen saçların geçici olarak dökülmesi anlamına gelir. Yeni ekilen saç kökleri, operasyon sonrası stres ve kan dolaşımındaki değişimler nedeniyle dinlenme aşamasına girer. Bu süreç tamamen normaldir ve saç köklerinin yeni büyüme evresine hazırlanmasını sağlar. Genellikle saç ekiminden 2 ila 6 hafta sonra başlar. 2'nci ve 3'üncü ayda en yoğun seviyeye ulaşır. 4'üncü aydan itibaren yeni saçların çıkmaya başlaması beklenir. Bu dönemde hastaların endişelenmemesi gerekir. Şok dökülme tamamlandıktan sonra saçlar daha güçlü ve kalın bir şekilde çıkmaya başlar” dedi.





‘ÖNEMLİ OLAN, OPERASYON SONRASI BAKIMIN DOĞRU UYGULANMASIDIR'



