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Sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kalp krizi geçirerek vefat etti

Sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kalp krizi geçirerek vefat etti

15:0916/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti. Avrupa turnesinde olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a döndü.

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.


Neşe Tevetoğlu, yarın yani 17 Nisan Perşembe günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.






#tarkan
#neşe tevetoğlu
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