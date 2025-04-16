Ünlüler dünyası Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştu: Yavuz Bingöl bir gün önceki telefon konuşmalarını anlattı

Yavuz Bingöl, "Biz hemen geldik. Hemen kızını aradım, kendi telefonunu aradım. Evi buraya çok yakın Sırrı'nın. Evvelsi gün bir saat 20 dakika telefonda konuştuk, güldük eğlendik, türkü söyledik. Çok renkli, güleryüzlü biri. Barış sürecine çok büyük katkı koydu. İyi bir yazardır, iyi bir yönetmendir. Herkesi güldürür. İnanılmaz bir türkü repertuvarı vardır. Oktay, Olgun, ben ve o çok yakınız. Toplanırız, saatlerce türküler söyleriz. Bu hafta görüşecektik, böyle talihsiz bir şey oldu" açıklamasında bulundu.