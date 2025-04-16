Ünlüler dünyası Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştu: Yavuz Bingöl bir gün önceki telefon konuşmalarını anlattı

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyat edildi. Ünlü türkücüler Mahsun Kırmızıgül ve Yavuz Bingöl hastaneye koştu. Bingöl, Önder ile bir gün önce görüntülü konuştuklarını birlikte türkü söylediklerini anlattı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından hastaneden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada Önder'in, 12 saat süren ameliyatın ardından tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, hastane önünde Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu takip etti. Gece saatlerinde ise Yavuz Bingöl, açıklama yaptı.
Yavuz Bingöl, "Biz hemen geldik. Hemen kızını aradım, kendi telefonunu aradım. Evi buraya çok yakın Sırrı'nın. Evvelsi gün bir saat 20 dakika telefonda konuştuk, güldük eğlendik, türkü söyledik. Çok renkli, güleryüzlü biri. Barış sürecine çok büyük katkı koydu. İyi bir yazardır, iyi bir yönetmendir. Herkesi güldürür. İnanılmaz bir türkü repertuvarı vardır. Oktay, Olgun, ben ve o çok yakınız. Toplanırız, saatlerce türküler söyleriz. Bu hafta görüşecektik, böyle talihsiz bir şey oldu" açıklamasında bulundu.
Sabah saatlerinde ise hastane önüne Mahsun Kırmızıgül geldi. Kırmızıgül burada doktorların açıklamasını takip etti.
Şarkıcı Teoman da sosyal medya hesabından Önder için paylaşım yaptı.
''Sırrı Abi.
Eğer ölürsen,
İçimden kocaman bir parça daha kopacak.
Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan.''
Ata Demirer ise, sosyal medya hesabından "Anlatacak çok hikayen, yapacak daha çok işin var Sırrı ağabey. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum!" paylaşımında bulundu.