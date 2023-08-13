Sarı bela durdurulamıyor: Fatih'te turist avına çıkan taksiciden şoke eden açıklama

İstanbul'un çözülemeyen problemlerinden biri de taksi sorunları. Megakentte her geçen gün bir başka krize yol açan taksiciler, müşteri seçmeye devam ediyor. Özellikle turist avına çıkan taksiciler, ücretleri ikiye katlayarak kazanç sağlıyor. Vatandaşlar mağdur olmaya devam ederken, konuya yeni bir örnek daha Fatih'ten geldi.

Yol kenarındaki müşteriyi almadı, turist bekledi

Aksaray’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almadı. Şaşırtmayan bir hareket sergileyen taksici, bir süre sonra yabancı turist beklemeye başladı.

Vatandaşlardan tepki

Bunun üzerine sinirlenen müşteriler taksiciye tepki gösterince tartışma başladı. Müşterilerden biri en azından kaldırımda poşetleriyle bekleyen bir başka müşteriyi alması gerektiğini söyleyince taksicinin, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" cevabıyla şoke oldu. Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



