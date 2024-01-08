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İstanbul'da taksi ücretleri güncellendi: Taksi indi bindi fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da taksi, minibüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretlerine zam geldi. Toplu ulaşımda sık sık kullanılan minibüsün yeni zamlı ücreti ise merak konusu oldu. İstanbul’da taksi ve servis ücretleri yüzde 28,09, toplu taşıma ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapıldı. Zamlı taksi ücreti ne kadar oldu? taksi indi bindi kaç TL, ne kadar? İşte İstanbul'da toplu taşıma zammı ile yeni taksi ücretleri...

17:17 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:17 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Taksi ücretleri ne kadar? İşte indi bindi taksi ücreti zam oranı!
Taksi ücretleri ne kadar? İşte indi bindi taksi ücreti zam oranı!
Taksi ücretlerine zam yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında zam yapıldı. Peki taksi zammı ne zaman uygulanacak? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 güncel taksi tarifesi.

Taksi açılış ücreti ne kadar oldu?

UKOME ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı.

İstanbul’da taksi ve servis ücretleri yüzde 28,09 oranında arttı. Kentteki toplu taşıma ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapıldı. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya çıktı.

Taksi indi-bindi ücreti ne kadar?

Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı. Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti ne kadar oldu?

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.

Taksi ücreti nasıl hesaplanır?

Taksi ücreti hesaplanırken, taksimetrenin gösterdiği ücrete ek olarak, aşağıdaki ücretler de tahsil edilebilir:

Bekleme ücreti: Taksimetre, taksi durağında beklerken de çalışır. Bekleme ücreti, saatte 25 TL'dir.

Köprü ücreti: İstanbul'da bulunan Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti alınır. Bu ücretler, köprüden geçiş yapan taksimetreye yansıtılır.

Havaalanı ücreti: İstanbul'daki havalimanlarından taksi ile şehir merkezine gitmek için, taksimetreye ek olarak bir havaalanı ücreti tahsil edilir. Bu ücret, havaalanına göre değişir.



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İstanbul'da taksi ücretleri güncellendi: Taksi indi bindi fiyatı ne kadar oldu?