Taksi ücretlerine zam yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında zam yapıldı. Peki taksi zammı ne zaman uygulanacak? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 güncel taksi tarifesi.