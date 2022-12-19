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Şarkıcı Gökhan Özen'den üzücü haber: Kalp krizi geçirdi

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, Los Angeles'taki evinde kalp krizi geçirdi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Özen, "Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var" yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şarkıcı Gökhan Özenden üzücü haber: Kalp krizi geçirdi
Gökhan Özen

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki evinde kalp krizi geçirdi.

Özen, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Gökhan Özen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


'İYİ GÜN VAR KÖTÜ GÜN VAR'

"Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim.

Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var.

'STRESTEN UZAK YAŞAYACAĞIM'

Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet."

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