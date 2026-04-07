Selçuklu'nun yıldızları ödüllendirildi

Bu günün kendileri için gurur gecesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Elhamdülillah gurur duyuyorum, övünüyorum. Gençlerimiz için ne yapsak az, gençlerimize biz bir adım gittiğimiz zaman onlar bize yüz adım geliyor ve yüz adımlık başarılar elde ediyor. O yüzden inşallah gençlerimize, sporcularımıza en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu zamana kadar Selçuklumuzda spor kültürünün oluşmasına, ailelerimizin bize güven duymasına, sporcu gençlerimizin spora bu kadar yoğun ilgi göstermesine vesile olan tüm önceki dönem belediye başkanlarımıza, spor kulübü başkanlarımıza, yöneticilerimize, idarecilerimize, antrenörlerimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu başarı tesadüf değil. Bu başarı büyük bir emeğin, gayretin, fedakarlığın neticesi. Burada gördüğünüz onlarca sporcumuza ödüllerini verdik ve bunların içerisinde olimpiyat ikincimiz, Dünya şampiyonumuz, Avrupa şampiyonumuz, Dünya ikincimiz, üçüncümüz, Balkan şampiyonlarımız, Türkiye şampiyonlarımız var. Gençlerimiz bu ödülleri bileklerin hakkıyla alıyor. İnşallah artık bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlar. Yeni sporcu merkezimizle birlikte sporcularımızı çok daha nitelikli bir şekilde onların özellikle ilgi, yetenek, kabiliyetleri doğrultusunda yönlendireceğimiz bir planla, programla olimpiyatlara hazırlamak istiyoruz. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize verdiği çok büyük bir destek var. Onlarla yaptığımız işbirliği sayesinde inşallah sporcu merkezimizde gençlerimizi temelden itibaren hazırlayacağız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın olimpiyat hazırlık merkezlerine yetiştireceğiz. Oradan da inşallah Türkiyemizi, ülkemizi, şehrimizi, ilçemizi gururla temsil edecek olimpiyat sporcularımızı, şampiyonlarımızı yetiştireceğiz” diye konuştu.