Şifalı suyu duyanlar Çeltek'e akın ediyor: 'Bunu içen kötürümler yürüyerek ayrılıyor'

Sivas Merkez’e 33 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltek köyünde Horasan erenlerinden olduğu düşünülen Çeltek Baba Türbesi ve Çeltek Baba Şifa Hamamının şifa dağıttığına inanılıyor. Yer altından gelen suyun felçli hastaların iyileşmesinde katkısı olduğu düşünülüyor.



Çeltek Baba Hamamında şifalı suyla duş alan hastalar daha sonra türbeye giderek burada namaz kılıyor. Bir süre burada yatan hastaların iyileştiği düşünülüyor. Ayağa kalkamayan felçli hastalarında buradan yürüyerek çıktığı söyleniyor. İl dışından da ziyaretçilerini ağırlayan Çeltek Baba Hamamında iyileştirilme çalışması yapılması isteniyor.

İHA

GÜNDEM Kötü korkusuna rağmen şifalı diye kana kana içiyorlar

“Yatalak hastalar geliyor ayağa kalkıyor”

Türbeye ziyarete gelen Ragıp Yılmaz, suyun ve türbenin yatalak hastalara iyi geldiğinin söylendiğini belirterek, “Buraya ziyaret için geldim. Ziyarette de yıkandım çeşmeden. Buraya geldim burada da iki vakit namazımı kıldım. Suyu faydalı diye duyuyoruz küçük yaşlardan beri. İçmesi faydalı derler. Benim rahatsızlığımda rüyamda bir iki kez denk geldi. Gel buraya dediler bende geldim. Yatalak hastalara iyi geldiğini söylüyorlar. Onların gelip de ayağa kalkıp gittiğini söylüyorlar" dedi.

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“Duyan geliyor”

Köy sakinlerinden Hüseyin Çapraz da duyan insanların geldiğini söyleyerek, “Buraya gelen hastalar genelde felçli olanlar veya rahatsız olanlar Allah’ın izniyle şifa buluyorlar, görüyoruz, duyuyoruz da. Daha önceden de duymuştuk bunlar oluyor yani. Buraya bir bayan hasta geldi. O burada yıkandı ve ziyarete geçti. Ziyarete geçtikten sonra orada tabi okumuşlar biraz yatmış. Hiç kalkamıyordu tekrar kalktı, yürüdü, konuştu. Her taraftan duyan bilen geliyor" diye konuştu.

İHA

Şükrü Çaput ise “Buraya en çok felçliler geliyor. Buradan soğuk su döküyorlar sıçradığında biraz iyi oluyor diyorlar. Burası daha güzel olsa, otel gibi bir şey olsa daha iyi olur. Gece gündüz geliyorlar buraya. Daha temiz daha bakımlı olsa daha iyi olur" dedi.

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GÜNDEM Uzmanların tüm uyarılarına rağmen içmeye devam ediyorlar: Şifalı sanılan su, organ yetmezliğine neden olabilir

FOTOĞRAF 5 Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşme hastaların akınına uğruyor. Yeraltından çıkan suyun şifalı olduğunu belirten köy sakinleri birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşmeden su içen hastaların şifaya kavuştuğunu belirten köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, yazın soğuk, kışın ise sıcak akan geçmeden su içen romatizma hastalarının şifa bulduklarını ve suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiğini söyledi. Ayhan, “Şifalı su eskiden hatırlıyorum dedelerimiz, annelerimiz anlatmışlar eskiden katır vardı. Katırla buraya gelerek bunun toprağını çamur haline getirerek vücutlarına sürüyorlardı. Daha sonra sıcak suyla yıkanıyordu ve sonra romatizma diye bir şey kalmazdı. Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip bu suyu görsün. Bu şifalı suyun turizme kazandırılmasını istiyorum. Hem suyu içerek faydası var. Kışın sıcak, yazın soğuk bunun çok faydası var. Herkesi bu suyu içmeye davet ediyorum” diye konuştu. Akan suyun bir çok ağrılara iyi geldiğini ve şifalı olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Savaş, yetkililerin şifalı suyu turizme kazandırılmasını istediğini söyledi. Savaş, “Bu şifalı sudur. Herkesi bekliyoruz bu şifalı suya. İçilebiliyor, vücutta yıkanabiliyor, sağlığa iyi geliyor. Romatizmaya iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyor ve herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu. Bu suyu içen şifa buluyor: Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum herkes gelip bu suyu görsün Siirt'in Pervari ilçesine Bağlı Tosuntarla köyündeki bir çeşmeden su içenlerin hastalıklarına derman buldukları belirtildi. Suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiği iddia edildi. BiP'te paylaş

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