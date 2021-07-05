Hayat Şifalı suyu duyanlar Çelteke akın ediyor Bunu içen kötürümler yürüyerek ayrılıyor
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Şifalı suyu duyanlar Çeltek'e akın ediyor: 'Bunu içen kötürümler yürüyerek ayrılıyor'

Sivas’ın Çeltek köyünde bulunan ve şifa dağıttığına inanılan suyun, felçli ve eklem ağrısı çeken hastaları iyileştirdiğine inanılıyor. Köy sakinlerinden Hüseyin Çapraz “Görüyoruz, duyuyoruz. Buraya bir bayan hasta geldi. O burada yıkandı. Ziyarete geçtikten sonra orada tabi okumuşlar biraz yatmış. Kalktı, yürüdü, konuştu. Her taraftan duyan bilen geliyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Şifalı suyu duyanlar Çelteke akın ediyor: Bunu içen kötürümler yürüyerek ayrılıyor
Ayağa kalkamayan felçli hastalarında buradan yürüyerek çıktığı söyleniyor.

Sivas Merkez’e 33 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltek köyünde Horasan erenlerinden olduğu düşünülen Çeltek Baba Türbesi ve Çeltek Baba Şifa Hamamının şifa dağıttığına inanılıyor. Yer altından gelen suyun felçli hastaların iyileşmesinde katkısı olduğu düşünülüyor.


Çeltek Baba Hamamında şifalı suyla duş alan hastalar daha sonra türbeye giderek burada namaz kılıyor. Bir süre burada yatan hastaların iyileştiği düşünülüyor. Ayağa kalkamayan felçli hastalarında buradan yürüyerek çıktığı söyleniyor. İl dışından da ziyaretçilerini ağırlayan Çeltek Baba Hamamında iyileştirilme çalışması yapılması isteniyor.

İHA

Kötü korkusuna rağmen şifalı diye kana kana içiyorlar
GÜNDEM
Kötü korkusuna rağmen şifalı diye kana kana içiyorlar

“Yatalak hastalar geliyor ayağa kalkıyor”

Türbeye ziyarete gelen Ragıp Yılmaz, suyun ve türbenin yatalak hastalara iyi geldiğinin söylendiğini belirterek, “Buraya ziyaret için geldim. Ziyarette de yıkandım çeşmeden. Buraya geldim burada da iki vakit namazımı kıldım. Suyu faydalı diye duyuyoruz küçük yaşlardan beri. İçmesi faydalı derler. Benim rahatsızlığımda rüyamda bir iki kez denk geldi. Gel buraya dediler bende geldim. Yatalak hastalara iyi geldiğini söylüyorlar. Onların gelip de ayağa kalkıp gittiğini söylüyorlar" dedi.

İHA

“Duyan geliyor”

Köy sakinlerinden Hüseyin Çapraz da duyan insanların geldiğini söyleyerek, “Buraya gelen hastalar genelde felçli olanlar veya rahatsız olanlar Allah’ın izniyle şifa buluyorlar, görüyoruz, duyuyoruz da. Daha önceden de duymuştuk bunlar oluyor yani. Buraya bir bayan hasta geldi. O burada yıkandı ve ziyarete geçti. Ziyarete geçtikten sonra orada tabi okumuşlar biraz yatmış. Hiç kalkamıyordu tekrar kalktı, yürüdü, konuştu. Her taraftan duyan bilen geliyor" diye konuştu.


İHA

Şükrü Çaput ise “Buraya en çok felçliler geliyor. Buradan soğuk su döküyorlar sıçradığında biraz iyi oluyor diyorlar. Burası daha güzel olsa, otel gibi bir şey olsa daha iyi olur. Gece gündüz geliyorlar buraya. Daha temiz daha bakımlı olsa daha iyi olur" dedi.

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen içmeye devam ediyorlar: Şifalı sanılan su, organ yetmezliğine neden olabilir
GÜNDEM
Uzmanların tüm uyarılarına rağmen içmeye devam ediyorlar: Şifalı sanılan su, organ yetmezliğine neden olabilir

Bu suyu içen şifa buluyor: Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum herkes gelip bu suyu görsün
FOTOĞRAF 5
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Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşme hastaların akınına uğruyor. Yeraltından çıkan suyun şifalı olduğunu belirten köy sakinleri birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Tosuntarla köyünde asırlardır akan çeşmeden su içen hastaların şifaya kavuştuğunu belirten köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, yazın soğuk, kışın ise sıcak akan geçmeden su içen romatizma hastalarının şifa bulduklarını ve suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiğini söyledi.
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Ayhan, “Şifalı su eskiden hatırlıyorum dedelerimiz, annelerimiz anlatmışlar eskiden katır vardı. Katırla buraya gelerek bunun toprağını çamur haline getirerek vücutlarına sürüyorlardı. Daha sonra sıcak suyla yıkanıyordu ve sonra romatizma diye bir şey kalmazdı. Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip bu suyu görsün. Bu şifalı suyun turizme kazandırılmasını istiyorum. Hem suyu içerek faydası var. Kışın sıcak, yazın soğuk bunun çok faydası var. Herkesi bu suyu içmeye davet ediyorum” diye konuştu.
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Akan suyun bir çok ağrılara iyi geldiğini ve şifalı olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Savaş, yetkililerin şifalı suyu turizme kazandırılmasını istediğini söyledi. Savaş, “Bu şifalı sudur. Herkesi bekliyoruz bu şifalı suya. İçilebiliyor, vücutta yıkanabiliyor, sağlığa iyi geliyor. Romatizmaya iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyor ve herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu.
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Bu suyu içen şifa buluyor: Öyle bir şifalı su ki bütün herkese tavsiye ediyorum herkes gelip bu suyu görsün
Siirt'in Pervari ilçesine Bağlı Tosuntarla köyündeki bir çeşmeden su içenlerin hastalıklarına derman buldukları belirtildi. Suyun çamurunun ise ağrılara çok iyi geldiği iddia edildi.

Muş'ta bu su şifalı diye içiliyordu: Mikrop saçtığı ortaya çıktı
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Muş kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyünde çıkan suyun böbrek taşına iyi geldiği iddia edildi. Bunu duyan bölge halkı da köye akın etti. Bidonlara doldurdukları suları alıp, evlerine götürdü.
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Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek de geçen haziran ayında suyla ilgili çalışma başlattı. Dölek, incelenmek üzere sudan numune aldı. Ayrıca bardaklara doldurduğu suya çakıl büyüklüğünde taşlar attı. Bazı taşların 1- 2 dakikada eriyerek yok olduğu gözlenirken, bazı taşlarda ise değişiklik olmadı. Dölek, vatandaşları analiz sonuçlarına kadar sudan içmemeleri yönünde uyardı.
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Kaynağın yanına uyarısı tabela asıldı<br>​<br>​ Dr. İskender Dölek'in aldığı numunelere yapılan analizlerin sonuçlarına ait rapor tamamlandı.
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Uluslararası akredite bir laboratuvarda yapılan analizde, suda yoğun miktarda bakteri bulunduğu belirlendi. Suyun içilebilir olmadığına dikkat çeken Dölek, Sudan numune aldığım zaman analiz sonuçları çıkılmadan 'içilmesin' diye söylemiştim. Bu suyun insan sağlığı için zararlı olabileceğini ifade etmiştik. Sonuçlar da söylediğimizi teyit eder vaziyette. Suda yüzde 300 oranında nitrat olduğu belirlendi. Nitratın kaynağını bilmiyoruz ama gübreden ya da insan atıklarından olabilir. Suda çok yoğun miktarda bakteri var. Kireç oranı da hayli yüksek. Bu su içilebilir bir su değil. Bu tür içeriği bilinmeyen suların analizleri yapılmadan tüketilmemesi insanların sağlıkları için önemlidir. Sağlık müdürlüğü ya da valilik bu suyun tüketilmemesi konusunda uyarı yapmalı. Suyun çıktığı kaynağın yanına uyarıcı tabelalar asılmalı diye konuştu.
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Bu suyun şifasını bulanlar var<br> <br> Ancak vatandaşlar sudan içmeye devam ediyor. Gümüşali köyüne Adıyaman'dan böbrek hastası yakınını getiren Ekrem Gürler, Suyun böbrek taşına iyi geldiğini hepimiz duyuyoruz. Buraya gelip, şifa bulan çok kişi var. Böbrek taşı olanlar genellikle bu suyu içiyor. Su iyi mi kötü mü, bilemiyoruz. Biz şifayı Allah'tan bekliyoruz. Ama vesile olsun diye de bu suyu içiyoruz. Allah şifa versin gelenlere, içenlere. Bu suyun şifasını bulanlar var dedi.
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Gümüşali köyü sakinlerinden Seyithan Arslanşen de, Bu su, şifalı olarak bilinen bir su. Böbrek sancısı çeken bu sudan içiyor. Bazıları suyun iyi geldiğini söylüyor. Uzmanlar suda bakteri olduğunu söylüyor ancak şifa arayanlar hala geliyor diye konuştu.
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Muş'ta bu su şifalı diye içiliyordu: Mikrop saçtığı ortaya çıktı
Muş'un Gümüşali köyünde, böbrek taşını erittiği iddia edilen ve bölge halkının tüm uyarılara rağmen içmeye devam ettiği suyun, mikrop saçtığı ortaya çıktı. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, yapılan analiz ile suda yoğun miktarda bakteri bulunduğunun tespit edildiğini söyleyerek, "Bu su içilebilir bir su değil. Buraya uyarıcı tabelalar asılmalı" dedi.


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Şifalı suyu duyan akın ediyor

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Bu sudan içen kötürümlerin yürüyerek ayrıldığına inanılıyor.
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