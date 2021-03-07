Hayat Sigarayı içmiyor hapsediyor Birbirinden farklı 630 paket sigaraya koleksiyonerler 200 bin lira değer biçiyor
AKTÜEL

Sigarayı içmiyor hapsediyor: Birbirinden farklı 630 paket sigaraya koleksiyonerler 200 bin lira değer biçiyor

Türkiye’de yıllar önce kullanılan ve bugün adı dahi unutulmuş birçok sigaranın koleksiyonunu yapan Ahmet Karabulut’un koleksiyonuna yurt içi ve dışından teklifler geliyor. Birbirinden farklı 630 paket sigaraya koleksiyonerler 200 bin lira değer biçiyor.

Haber Merkezi İHA
Karabulut, koleksiyonu ile sigarayı cezalandırdığını söyledi.
Karabulut, koleksiyonu ile sigarayı cezalandırdığını söyledi.

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde yaşayan Ahmet Karabulut’un (50), sigara koleksiyonu ilgi çekiyor. 1953 yılında dedesinin başlattığı sigara biriktirme geleneğini babasından sonra kendisi devam ettiren Karabulut, hayatı boyunca hiç sigara içmedi. Bu zamana kadar 630 paket birbirinden farklı sigarayı biriktirdiklerini belirten Karabulut, koleksiyonu ile sigarayı cezalandırdığını söyledi.

Sigarayı içmiyor hapsediyor.

  • Koleksiyonunda siyasi partilerin, kamu ve kuruluşların, birçok ülkenin sigaralarının bulunduğunu belirten Karabulut, “Dedem 1953 yılında sigara biriktirmeye başlamış. Dedemden babama babamdan da bu iş bana kaldı. Tahmini 630 paket yerli ve yabancı sigaramız mevcut. Bu koleksiyonda her türlü sigara var. Biz sigarayı içmiyoruz hapsediyoruz. Koleksiyonda 70 yıllık sigaralar mevcut. Bu sigaraları koleksiyon amaçlı biriktirdik dedemden kalan bir geleneği biz devam ettiriyoruz” dedi.

Sigarayı içmiyor hapsediyor.

Sigara koleksiyonuna yurt içinden ve dışından talebin olduğunu aktaran Karabulut, “Koleksiyonumuzda fuar sigaraları mevcut, TBMM’ye ait sigaralar, polis teşkilatına ait ve kurumlara ait sigaralar mevcuttur. Sigaralarımızın hepsi tek paket ve hepsinin ayrı ayrı bir önemi var. Talep çok fazla, İngiltere, Almanya ve Hollanda’dan teklifler geliyor ama manevi değeri olduğu için biz şu an satmayı düşünmüyoruz. Türkiye’den de Bursa, İstanbul ve İzmir’den talepler geldi. 200 bin lira değer verildi. Şu an beklemedeyiz. Ben hayatım boyunca yanık sigarayı dahi elime almadım, sigarayı içmiyorum hapsediyorum” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda para koleksiyonu da bulunan Karabulut, koleksiyonculuğa olan tutkusunu dile getirdi. Karabulut, “1940 yılından kalma para koleksiyonum da mevcut. Herkesin koleksiyonla uğraşmalarını tavsiye ederim” ifadelerine yer verdi.

Sigaraya Kovid yasağı
GÜNDEM
Sigaraya Kovid yasağı

Sigarayı bıraktı 3 yılda 10 bin lirayı yakın para biriktirdi
FOTOĞRAF 9
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Korgan ilçesine bağlı Tağlı Tepealan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ağcık, 2017'de ailesinin isteği üzerine 30 yıl içtiği sigarayı bıraktı.
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Her gün sigara için harcadığı parayı biriktirmeye karar veren 49 yaşındaki Ağcık, evdeki bir çöp kovasını kumbaraya dönüştürdü. Kovaya her gün bir miktar para atan Ağcık, 3 yılda 10 bin lirayı aşkın para biriktirdi.
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Bu birikimi Ağcık'a, satın aldığı pat pat adlı tarım aracının taksitleri gibi bazı ödemelerinde kolaylık sağlıyor.
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İlçede pazarcılık yapan Ağcık, sigarayı bırakarak hem daha sağlıklı kaldığını hem de para biriktirdiğini söyledi.
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Şimdiye kadar kovayı üç kez parayla doldurmayı başardığını dile getiren Ağcık, Çöp kovasının kapağını bantla kapatıyoruz. Kapağına ise para koymak için delik açtık, buradan içine parayı atarak biriktiriyorum dedi.
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Ağcık, sigarayı aralıksız 30 yıl içtiğine dikkati çekerek, Keşke daha önce bıraksaydım, çok pişmanım. Eğer ben 30 yılın parasını biriktirmiş olsaydım şimdi iki evim olurdu ifadesini kullandı.
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Sigara içenlere bırakma çağrısında bulunan Ağcık, Ben başardım, onlar da başarabilir. İmkansız olsa ben bırakamazdım çünkü 30 yıl içtim. Demek ki bırakılabiliyormuş diye konuştu.
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Sigarayı bıraktı 3 yılda 10 bin lirayı yakın para biriktirdi
Ordu'da 3 yıl önce sigarayı bırakan esnaf Selahattin Ağcık, sigaraya harcadığı parayı kumbaraya dönüştürdüğü çöp kovasında biriktirdi.

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