Sinema salonları son 6 yılın en iyi temmuz vizyonuyla açıldı

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, bugün itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açtı. CGV Mars Cinema Group Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurdan Ulu Horozoğlu, yaptığı açıklamada, ellerinde son 6 yılın en iyi temmuz vizyonu bulunduğunu söyledi.

Horozoğlu, uzun bir aradan sonra dolu bir içerikle dönüş yaptıklarını ifade ederek, "'Hızlı ve Öfkeli 9' ile açılışı yapıyoruz onun dışında 'Black Widow', 'Cruella', 'Space Jam: Yeni Efsane' gibi yabancı yapımların yanında Türk filmi "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" bulunuyor. Hatta kampanya kapsamında ilk gün tüm salonlarda ücretsiz gösterilecek." dedi. Salonların düzenlenmesinden büfe ürünlerine kadar bütün hazırlıkları tamamlandıklarını anlatan Horozoğlu, bir önceki açılma döneminde olduğu gibi yüzde 60 kapasite ile sinemaseverleri ağırlayacaklarını belirtti.

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FOTOĞRAF 16 İçişleri Bakanlığının genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda sinema salonları 1 Temmuz itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açacak. Açılış için hazırlıklarını sürdüren sinema salonlarının müdürü, yatırım için maliyetin olduğu sinema salonlarının kapalı kaldığı dönemde birçok zorlukla karşılaştıklarını söyledi. Sektörün, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla verdiği nakit desteğiyle nefes aldığını ifade eden Yufkayürek, büyük zincir sinema salonu işletmecilerinin feragat etmesiyle desteğin Anadolu'daki birçok küçük veya bağımsız salonlara aktarıldığını, bunun da sinema adına bir can suyu olduğunu belirtti. Rekor sayıdaki aşılama, toplum bağışıklığının verdiği moral ve sektörün de talebiyle normalleşme sürecinde kapılarını açmak için gün saydıklarını dile getiren Yufkayürek, yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallar doğrultusunda hizmet vereceklerini belirtti. Yufkayürek, Birer koltuk boş bırakarak ilerleyeceğiz. Tüm sinema salonları maske, mesafe, temizlik konusuna riayet ederek misafirlerine en iyi şekilde hizmet vermeye başlayacak. Bütün salonların içerisi, koltuklar, alkol bazlı dezenfektanlarla temizlenerek, yer ve mesafe işaretleri yenilenerek açılışa hazırlandı. diye konuştu. Tüm dünyayla aynı anda gösterime girecek stüdyo filmlerinin sinemalarda yer alacağını bildiren Yufkayürek, özellikle yurt dışında normalleşmeyle çok büyük ciro elde eden ve yerli film gösterim desteğindeki filmlerle ulusal takvimdeki birçok filmin sinema salonlarında vizyona gireceğini söyledi. Sinema salonlarının beklenen eski iyi günlerine dönmesini arzuladıklarını bildiren Yufkayürek, sinema severlere Haydi Sinemaya çağrısında bulundu. Kapalı da olsa salonlarımız en güvenli ortam <br> <br> Yufkayürek, işletmelerin valiliklerce denetlendiğini ve AVM yönetimi ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, şunları söyledi: <br> <br> Ne kadar kapalı da olsa aslında en güvenli ortamlar olarak nitelendirebiliriz salonları. Burada birçok noktada, salonlarda yüzde yüz taze iklimlendirmeyle hizmet veriliyor. Koltuk aralarında boşluk bırakarak, tüm hijyen kurallarına riayet ederek, film aralarında 30'ar dakika boşluk bırakarak, tüm sinema salonlarında güvenli bir şekilde güncel filmleri misafirlerimizin beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. BiP'te paylaş

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VİZYON TAKVİÖİ HİÇBİR ZAMAN BOŞ KALMAYACAK

Horozoğlu, yurt dışında açılışı yapılan sinema salonlarına baktıklarında ilginin çok yüksek olduğunu aktararak, "ABD ve İngiltere'de özellikle global filmlere vizyonda ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de benzer bir etkiyle sinemaseverlerin özlemlerini gidermek için sinema salonlarına akın edeceğini düşünüyoruz. Zaten ön satışlarda bunun sinyallerini görebiliyoruz." diye konuştu.

Yerli ve yabancı yapımlar açısından ellerinde yeterli içerik bulunduğuna dikkati çeken Horozoğlu, şunları kaydetti:

"Vizyon takvimi o yüzden hiçbir zaman boş kalmayacak. Aynı zamanda setlere giren, özellikle yerli yapımlardan sürekli olarak üretim devam edecek. Pandemiden dolayı pek çok sektör kötü etkilendi. Ama sinema salonları açısından bir değerlendirmede bulunmam gerekirse sinema salonlarına baktığımızda şu an yüzde 3 gibi bir kapanma olduğunu görüyoruz. Bunların tamamen pandemiyle ilgisi olduğunu da söylemek doğru olmaz. Bizim için önemli olan içerik, içerik olduğu sürece sinemaya muhakkak bir talep olacaktır. Çünkü insanlar zaten birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikleri çok özlediler. Sinemalar da sosyalleşmenin en önemli parçalarından bir tanesi olduğu için biz çok iyi olacağını düşünüyoruz."

Horozoğlu, sinemaların açılmasıyla diğer sektörlere de canlılığın geleceğini, izleyicileri salonlara beklediklerini sözlerine ekledi.