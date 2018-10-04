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SİNEMA

Sinemada yerli rüzgarı: 5 film birden! Vizyona giren filmler! Haftanın filmleri

Haftanın filmleri: Sinemada yerli rüzgar

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona giriyor. Aydede, Babamın Ceketi, Sokak Sınıfı'nın da içinde bulunduğu 5 yerli film bu hafta sinemaseverlerle buluşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinemaseverler bu hafta 8 film ile birden buluşacak.
Sinemaseverler bu hafta 8 film ile birden buluşacak.

Türkiye sinemalarında bu hafta 5'i yerli olmak üzere 8 film sinemaseverlerle buluşacak.

Babamın Ceketi

Babamın Ceketi, evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Bir süredir birlikte olan Ferhat ve Aslıhan ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istemektedir. Fakat Ferhat’ın işsiz olması evlenmeleri önünde büyük bir engeldir. Aslıhan’ın babası yaşadığı sağlık sorunu sonrası kızına evlenmesi için baskı yapmaya başlar.

Aydede

Aydede, Ay’a gittiğini zannettiği dedesinin yanına gitmenin yolunu arayan küçük bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Bekir küçük yaşta babasının kaybeden bir çocuktur. Bekir’in annesi Rabia, babası İlyas ile birlikte tuhafiye dükkanını işleterek oğluna bakmaya çalışır. Fakat İlyas’ın ölümü herkesin hayatını derinden etkiler. Bekir’e üzülmemesi için dedesinin Ay’a gidip Aydede olduğu söylenir. Artık Bekir’in tek amacı vardır; o da filmlerde gördüğü gibi bisikletini alıp dedesinin yanına Ay’a gitmek.

Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi

Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi, cini bile canından bezdiren, kendilerini kurtarabilmek için birbirlerini bile düşünmeyen bir grup umarsız gencin yaşadıklarını konu ediyor.

İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi

İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin senaristi olan Aslı, yayınlanacak olan yeni bölümün hazırlıkları ile uğraşır. Patronu Ayşe, Gümüşçüler Çarşısı'nı tanıtan bir bölüm yazılmasını isteyince, Aslı araştırma yapmak için 72 yaşındaki Veli Dede'nin dükkanına gider. Genç kadın araştırma için gittiği dükkanda kendisini büyük bir gizemin içinde bulur.

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Johnny English Tekrar İş Başında

Johnny English Tekrar İş Başında, düzenlenen siber saldırının arkasındaki ismi ortaya çıkarmak için emekli olduğu işine geri dönen Johnny English'in maceralarını konu ediyor.

Sokak Sınıfı

Sokak Sınıfı, okuldan kaçan çocukları sokakta eğitmeye çalışan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Mahallenin delikanlıları Rıfkı, Mahmut, Emrah ve Ömer okuma yazma bilmemektedir. Fakat onlar her ne kadar eğitimsiz olsa da, okuldan kaytaran çocukları sokakta eğitmeye karar verir. Masa ve sıra ayarlayan gençler sokakta mini bir sınıf oluşturur. Gizlice başka bir okula giden Rıfkı, Mahmut, Emrah ve Ömer, okulda öğrendikleri ne varsa sokak sınıfındaki öğrencilere anlatır.

Tutsak

Tutsak, Güney Amerika’da zengin bir iş adamının doğum gününe katılan ve burada rehin alınan ünlü opera sanatçısının hikayesini anlatıyor.

Venom: Zehirli Öfke

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur.

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