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Hayat Sırp gazeteci Müslüman Boşnakların maruz kaldığı zulmü belgeselleştirildi
KÜLTÜR SANAT

Sırp gazeteci Müslüman Boşnakların maruz kaldığı zulmü belgeselleştirildi

Sırp gazeteci Müslüman Boşnakların maruz kaldığı zulmü belgeselleştirildi

Eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Sancak bölgesinde yaşayan Müslüman Boşnakların maruz kaldığı zulüm ve yıllar süren siyasi yargı süreçleri belgesel haline getirildi.Sırp gazeteci Aleksandar Reljic'in hazırladığı "Sancak Süreci" isimli belgesel, Al Jazeera Balkanlar tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Belgesel Festivali'nde (AJB DOC) gösterilecek.

Haber Merkezi AA
Sırp gazeteci Aleksandar Reljic
Sırp gazeteci Aleksandar Reljic

Sırp gazeteci Aleksandar Reljic tarafından hazırlanan "Sancak Süreci" belgeseli, Al Jazeera Balkanlar tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Belgesel Festivali'nde gösterilecek.

Boşnakların yaşadığı zulmü belgeselleştirdi

Reljic, 1990'lı yıllarda Bosna'daki savaş devam ederken, bugün Karadağ ve Sırbistan sınırları içerisinde kalan Sancak bölgesinde yaşayan Boşnakların maruz kaldıkları sürgünleri, işkenceleri, hukuki süreçleri ve zulümleri belgeselleştirerek izleyicinin beğenisine sundu.

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Çok az insan haberdardı

"Sancak'taki Boşnaklara yönelik suçların hiçbiri uluslararası mahkemelere taşınmadı. Bu da Sancak'ta yaşananların tabu olarak görüldüğünün kanıtıdır" diyen Reljic belgeselde, yaşandığı sırada medyanın ihmal ettiği konulara dikkati çektiğini belirterek, o dönemde Sancak'ta yaşananlardan çok az insanın haberdar olduğunu ifade etti.

  • Reljic, belgeselin o dönem Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen ve Sancak'taki Demokratik Eylem Partisi (SDA) mensubu 25 kişinin tutuklandığı 1993 yılı mayısında yaşananları ve sonrasında Karadağ'daki SDA yapılanmasından 21 kişinin tutuklandığı "Lim" operasyonlarını konu edindiğini aktardı.

  • Yapmadıkları şeyleri söylemeye zorlandılar

  • Bu operasyonlarda tutuklananların, silahlı ayaklanmaya hazırlanmakla suçlandıklarını kaydeden Reljic, "Bu aslında önceden tasarlanmış bir süreçti. Tutuklanan bu insanlara polisler tarafından ciddi işkenceler yapılmış, bu kişiler yapmadıkları şeyleri söylemeye zorlanmışlardı." dedi.

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Görme yetisini olmayan Boşnak, keskin nişancı olmakla suçlandı

Sancaklı Boşnaklara yönelik operasyonlar kapsamında İbrahim Cikic isimli birinin iki buçuk yıl hapse mahkum edildiğini aktaran Reljic, "Cikic, bir keskin nişancı olarak eylem hazırlığında olmakla suçlandı. İşin garibi ise Cikic'in 20 yıl önce görme yetisini kaybetmiş olmasıydı" diye konuştu.

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Karadağ ve Sırbistan'da tepkilere neden olacak

Belgeselin Karadağ ve Sırbistan'da olumsuz tepkilere neden olacağının bilincinde olduğunu kaydeden Reljic, "Sancak'taki Boşnaklara yönelik işlenen suçların hiçbiri uluslararası mahkemelere taşınmadı. Bu da Sancak'ta yaşananların tabu olarak görüldüğünün kanıtı" değerlendirmesinde bulundu.

Bosna'daki savaş devam ederken Sancak bölgesindeki Boşnaklara yönelik işlenen birçok savaş suçunun da cezasız kaldığını aktaran Reljic, Sancak'taki savaş kurbanlarının asla ve hiçbir şekilde kabul edilmediğini vurguladı.

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