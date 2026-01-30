Soğuk hava baş ağrısı yapıyor

Kış aylarında nöroloji polikliniklerine bu yakınmalarla yapılan başvuruların arttığını belirten Atlas Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Aygün, soğuk havanın damar yapısı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Aygün, “Hastalar çoğu kez ‘Havalar soğuyunca başladı’, ‘Kış beni sersemletti’ gibi ifadelerle yakınmalarını anlatıyor. Soğuk hava ile birlikte damar yapısında meydana gelen büzüşmeler, beyin kan akımını etkileyebilir ve özellikle hassas bireylerde baş dönmesi ile baş ağrısını tetikleyebilir” dedi.

Güneş ışığının azalmasının da önemli bir etken olduğunu vurgulayan Aygün, “Kışın günlerin kısalmasıyla birlikte D vitamini düzeyleri düşüyor. Biyolojik ritim bozulduğu için yorgunluk hissi de artıyor. Bu durum, migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan hastalarda atak sıklığını artırabiliyor. Aynı zamanda uyku düzeninin bozulması, sinir sisteminin dinlenememesine ve baş ağrılarının kronikleşmesine zemin hazırlıyor” şeklinde konuştu. Kış aylarında su tüketiminin azalmasının da baş ağrılarını artırdığını belirten Aygün, mümkün oldukça gün ışığından faydanlanmayı tavsiye ettti.