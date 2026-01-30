Yeni Şafak
Soğuk hava baş ağrısı yapıyor

04:0030/01/2026, Cuma
Havaların soğumasıyla birlikte baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetlerinde belirgin artış yaşanıyor.

Kış aylarında nöroloji polikliniklerine bu yakınmalarla yapılan başvuruların arttığını belirten Atlas Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Aygün, soğuk havanın damar yapısı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Aygün, “Hastalar çoğu kez ‘Havalar soğuyunca başladı’, ‘Kış beni sersemletti’ gibi ifadelerle yakınmalarını anlatıyor. Soğuk hava ile birlikte damar yapısında meydana gelen büzüşmeler, beyin kan akımını etkileyebilir ve özellikle hassas bireylerde baş dönmesi ile baş ağrısını tetikleyebilir” dedi.

AZ SU TÜKETİMİ ETKİLİYOR

Güneş ışığının azalmasının da önemli bir etken olduğunu vurgulayan Aygün, “Kışın günlerin kısalmasıyla birlikte D vitamini düzeyleri düşüyor. Biyolojik ritim bozulduğu için yorgunluk hissi de artıyor. Bu durum, migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan hastalarda atak sıklığını artırabiliyor. Aynı zamanda uyku düzeninin bozulması, sinir sisteminin dinlenememesine ve baş ağrılarının kronikleşmesine zemin hazırlıyor” şeklinde konuştu. Kış aylarında su tüketiminin azalmasının da baş ağrılarını artırdığını belirten Aygün, mümkün oldukça gün ışığından faydanlanmayı tavsiye ettti.



