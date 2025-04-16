Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
SOLOTÜRK Erzurum semalarında: 26 Nisan gösterisi için prova uçuşu yapılacak

SOLOTÜRK Erzurum semalarında: 26 Nisan gösterisi için prova uçuşu yapılacak

09:2416/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
SOLOTÜRK
SOLOTÜRK

SOLOTÜRK ekibi, Erzurum'da hava şartlarında bir olumsuzluk yaşanmaması halinde bugün prova uçuşu gerçekleştirecek

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 26 Nisan 2025'te yapılacak olan resmi açılışta gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ekibi, bu gün prova uçuşu gerçekleştirecek. Hava şartlarında bir olumsuzluk yaşanmaması halinde; bu gün SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi , Erzurum'da çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirecek.


Yapılan açıklamada çevre tanıma uçuşunun saat: 11.30'da, prova uçuşunun ise 14.00'da yapılacağı ifade edildi.



#solotürk
#erzurum
#uçuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞOK aktüel ürünler 16 Nisan kataloğu belli oldu! Çocuk bisikleti, termos, piknik sepeti, valiz, kamp sandalyesi ve onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor