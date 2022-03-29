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Hayat İki yıl aradan sonra omuz omuza teravih
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İki yıl aradan sonra omuz omuza teravih

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayına günler kala teravih namazıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: ​Diyanetten teravih kararı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanda beş vakit namazda olduğu gibi teravihin de camilerde cemaatle kılınacağını belirterek, "Tüm aile fertlerimizle teravih namazına, sohbete ve mukabeleye katılarak, ramazanın manevi havasını hep birlikte teneffüs edeceğiz." dedi.

Erbaş, Başkanlığın yerleşkesinde düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'nda konuştu.

  • Ramazana yaklaşmanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını söyleyen Erbaş, 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak ilk teravih namazının ardından 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak ilk oruçla ramazana girileceğini anımsattı.

Erbaş, 2 yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altında bırakan Kovid-19 salgınına ilişkin yeni dönem tedbirlerine işaret ederek, "Teravihlerimizi, mukabelelerimizi, sahurlarımızı, iftarlarımızı, kısacası ramazan ayını anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu sene hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız inşallah." diye konuştu.

  • Bu yıl "Ramazan ve Doğruluk" temasıyla ramazan etkinliklerini yapacaklarını bildiren Erbaş, "İnsanı hem dünyada hem de ahirette iyiliğe ulaştıracak en temel ahlaki değer, doğruluktur. Allah'a iman üzere inşa edilen hayat nizamının özünü teşkil eden doğruluk, sözün öze uyması, ihlas ve samimiyet bakımından kalpteki niyetle tutum ve davranışın bir olması demektir." dedi.

"İhtiyaç sahibi kardeşlerimize el uzatmak, en büyük manevi kazanım olacaktır"

Zor ve sıkıntılı süreçlerde yardımlaşma, paylaşma ve yaraları sarmanın çok önemli olduğunu kaydeden Erbaş, "İyiliklerin karşılığının kat kat fazlasıyla verildiği ramazan ayında ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmak, bizler için en büyük manevi kazanım olacaktır.

Bu mübarek zamanda bizden bir yardım eli bekleyen kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa dindirebilmek, bizim için dünyanın bütün nimetlerine sahip olmaktan daha hayırlı olacaktır." dedi.

Ramazanın aynı zamanda paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Erbaş, ramazanda infak etme ve zekat verme tavsiyesinde bulundu. Erbaş, "Zekat, zenginlerin malındaki fakir ve yoksulların payıdır, hakkıdır. Dolayısıyla zekatı ihmal etmek veya zekat vermekten imtina etmek, hem kul hakkını ihlal hem de Allah katında büyük bir vebaldir." ifadesini kullandı.

"Cami ve mescitlerimizde temizlik ve maske kullanımına devam edilecek"

Erbaş, 2 yıl aradan sonra tekrar cemaatle teravih namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Ancak bu süreçte devam eden tedbirlere hassasiyetlere riayet etmemiz lazım. Cami ve mescitlerimizde Başkanlığımızca alınan temizlik ve maske kullanımı gibi gerekli tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamalarını istirham ediyorum." uyarısında bulundu.

  • Ramazan boyunca irşat faaliyetlerinin büyük oranda yüz yüze gerçekleştirileceğini duyuran Erbaş, "Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacak.

Tüm aile fertlerimizle teravih namazına, sohbete ve mukabeleye katılarak ramazanın manevi havasını hep birlikte teneffüs edeceğiz. Camilerimiz ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacak. Camilerimizdeki mukabeleye katılamayacak olan vatandaşlarımız, ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV'de okunacak mukabeleleri takip edebilir." dedi.

Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
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Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte bu yıl camilerde teravih ve bayram namazları cemaatle kılınacak, mukabele geleneği sürdürülecek.<br>
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On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.<br>
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Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de \"Bin aydan daha hayırlı\" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.<br>
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Ramazan Bayramı'na ise 2 Mayıs'ta girilecek.<br>
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Ramazan Bayramı'na ise 2 Mayıs'ta girilecek.<br>
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Din İşleri Yüksek Kurulunca, fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi.<br>
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Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazan etkinlikleri \"Ramazan ve Doğruluk\" ana temasıyla yapılacak.<br>
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\"Tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız\"Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş anlamına gelen ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.<br>
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Üç aylarla birlikte adım adım manevi iklimin yaklaştığını belirten Bozkurt, ramazanın, adı Kur'an'ı Kerim'de geçtiği için özel bir ay olduğunu vurguladı.<br>
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Ramazanın aynı zamanda oruç ayı olduğunu hatırlatan Bozkurt, orucun, Allah'a kulluğun gösterildiği, Allah'ın bahşettiği nimetlerin kıymetinin anlaşıldığı ve sabrın öğrenildiği bir ibadet olduğunun altını çizdi.<br>
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Bozkurt, oruç tutmanın sadece maddi ve manevi anlamda aç kalmak olmadığını vurgulayarak, \"Bir Müslüman, orucun manevi ikliminden yeterince istifade edemediği zaman sadece aç ve susuz kalır. Onun için tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız.\" dedi.<br>
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Orucun samimiyeti, sadakati ve ihlası telkin ettiğini dile getiren Bozkurt, \"Oruç ayı ayrıca Kur'an'ın indiği aydır. Bu ayda iftarlar, sahurlar, teravih namazlarıyla birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği olan sadaka-ı cariyelerimiz var.\" diye konuştu.<br>
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Bozkurt, itikafa girme, mukabele yapma ve teravih kılma gibi ibadetlerin ramazana özgü olduğunu belirterek, \"Kovid-19 nedeniyle ramazanı coşkulu bir şekilde yaşayamıyorduk. Bu sene gerekli tedbirleri alarak teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi ve itikaf ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz.\" ifadelerini kullandı.<br>
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Arınma imkan ve fırsat ayı olan ramazanda tövbe ederek Allah'tan mağfiret dilemek gerektiği tavsiyesinde bulunan Bozkurt, İslam'ın aile, akraba ve çevrede bulunan muhtaçlara, yoksullara yardımda bulunmayı emrettiğini sözlerine ekledi.<br>
Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 2 Nisan'da başlayacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınacak, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da, Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs'ta idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, "Bu sene gerekli tedbirleri alarak teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi ve itikaf ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

İl il Ramazan imsakiyesi
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İl il Ramazan imsakiyesi
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 2 Nisan'da başlayacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınacak, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da, Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs'ta idrak edilecek. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur ve iftar saati kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi...

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İl il Ramazan imsakiyesi

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