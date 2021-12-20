Usta tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın vefat etti

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Oğlu Arda Aydın, "20 gündür hastanedeydi. Koronavirüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti' dedi.

EŞİ FATMA ÇİĞDEM AYDIN GEÇEN AY VEFAT ETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sanatçının cenaze bilgileri İBB Şehir Tiyatroları tarafından duyurulacak.

Sanatçı, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.





SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programı sundu. Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri verdi.

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Sezai Aydın'ın oynadığı tiyatro oyunları

Nekrassov: Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012

Buluşma Yeri: Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Tekrar Çal, Sam: Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatrokare - 2005

Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Dosya (oyun): Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

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Pazartesi Perşembe: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Lüküs Hayat: Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Tatlı Çarşamba: Murıel Resnık

Sezai Aydın'ın rol aldığı sinema filmleri

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

Sezai Aydın'ın oynadığı diziler

Gönül İşleri - Muzaffer - 2014

Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013

Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012

Çocukluk Günleri - 2009

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Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009

Gece Gündüz - 2008

Sessiz Gemiler - 2007

Gizli Patron - 2006

Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005

Beni Bekledinse - 2004

Serseri - 2003

Kınalı Kar - 2002

İç Güveyi Billy - 1999

Örümcek (dizi) - 1998

Kanal Yumuşak G - 1998

Yeni Bir Yıldız - 1997

Umut - 1997

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Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993

Kaynanalar - 1974

Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca

Sezai Aydın'ın seslendirdiği film karakterleri

Peter Pan: Kaptan Hook Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film) Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri Obelix (Hopdediks) Sylvester Stallone Ayı Yogi (çizgi film) Robert de Niro Al Pacino Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film) İnanılmaz Aile Edna Shrek sonsuza dek mutlu Testere 4,5,6,7 John Kramer

FOTOĞRAF 16 Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti.<br><br> SEZAİ AYDIN NEDEN ÖLDÜ?<br><br>Oğlu Arda Aydın, \"20 gündür hastanedeydi. Koronavirüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti' dedi.<br><br> EŞİ FATMA ÇİĞDEM AYDIN GEÇEN AY VEFAT ETMİŞTİ<br><br>Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.<br> Sanatçının cenaze bilgileri İBB Şehir Tiyatroları tarafından duyurulacak.<br> SEZAİ AYDIN KİMDİR?<br><br>Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde \"Cumartesi Cumartesi\" adlı bir çocuk eğlence programı sundu. Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yaptı. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri verdi. Sezai Aydın'ın oynadığı tiyatro oyunları<br><br>Nekrassov: Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012<br><br>Buluşma Yeri: Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010<br><br>İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008<br><br>Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007<br><br>Tekrar Çal, Sam: Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006 Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatrokare - 2005<br><br>Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004<br><br>Dosya (oyun): Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003<br><br>Pazartesi Perşembe: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001<br><br>Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000<br><br>Lüküs Hayat: Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999<br><br>Tatlı Çarşamba: Murıel Resnık<br> Sezai Aydın'ın rol aldığı sinema filmleri<br>Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000<br><br>Kurtlar Vadisi Gladio - 2009 Sezai Aydın'ın oynadığı diziler<br><br>Gönül İşleri - Muzaffer - 2014<br><br>Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013<br><br>Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012<br><br>Çocukluk Günleri - 2009<br><br>Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009<br><br>Gece Gündüz - 2008<br><br>Sessiz Gemiler - 2007 Gizli Patron - 2006<br><br>Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005<br><br>Beni Bekledinse - 2004<br><br>Serseri - 2003<br><br>Kınalı Kar - 2002<br><br>İç Güveyi Billy - 1999<br><br>Örümcek (dizi) - 1998<br><br>Kanal Yumuşak G - 1998<br><br>Yeni Bir Yıldız - 1997<br><br>Umut - 1997<br><br>Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993<br><br>Kaynanalar - 1974<br><br>Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca Sezai Aydın'ın seslendirdiği film karakterleri Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş <br><br>Cosby Show dizisinde Bill Cosby Asteriks ve Oburiks Sezar'a Karşı - Oburiks Peter Pan: Kaptan Hook Rocky Rambo Kahramanların arkasındaki sesti: Usta sanatçı Sezai Aydın hayatını kaybetti Rocky'den Fred Çakmaktaş'a seslendirmeleriyle tanınan tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti. Usta sanatçı Aydın'ın oğlu Arda Aydın, babasının neden vefat ettiğini açıkladı. Acı haberin ardınan birçok kullanıcı usta sanatçı "Sezai Aydın neden öldü", "Sezai Aydın kaç yaşındaydı?", "Sezai Aydın hangi film karakterlerini seslendirdi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sezai Aydın'ın sesiyle hayat verdiği film karakterleri...



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