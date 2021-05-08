Söylediği Huma Kuşu türküsüyle Türkiye’yi duygulandıran Dadaş Necati hayatını kaybetti

Erzurumlu 85 yaşında ki Necati Tutaş, 2 yıl önce bir terzide oturduğu sırada vatandaşların ısrarı üzerine Huma Kuşu adlı uzun havayı söylemesi üzerine dinleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş o anları sosyal medyada paylaşması üzerine Dadaş Necati’nin videosu kısa sürede ilgi görüp izleyen herkes tarafından çok beğenilmişti. Öyle ki sosyal medya fenomenleri Dadaş Necati ile tanışmak için Erzurum’un yolunu tutmuştu.

İHA

Ayrıca Necati Tutaş’ın videoda üzerinde bulunan yöresel Erzurum kıyafetlerini de 40 yıldır üzerinden çıkarmaması ile ayrıca ilgi odağı olmuştu.

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İHA

Tüm Türkiye’nin hayranlıkla dinlediği Dadaş Necati geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılmış yapılan tedaviler sonrası evinde istirahata çekilmişti. Evde devam eden tedavisi sonrası Dadaş Necati dün gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti.

OYNAT 00:58 Erzurumlu Dadaş Necati "Huma Kuşu" türküsü ile Vali Memiş'i duygulandırdı Yöresel üslubu, seslendirdiği ezgiler ve günlük yaşantısındaki geleneksel giyimiyle sosyal medyada çokça izlenen Erzurumlu Necati Tutaş, söylediği türkü ile Erzurum Valisi Okay Memiş'i duygulandırdı. Yakutiye ilçesindeki Çırçır Mahallesi'nde yaşayan ve halk arasında 'Dadaş Necati' olarak tanınan Tutaş, Vali Memiş'i makamında ziyaret etti. Kentteki bir dükkanda seslendirdiği 'Huma Kuşu' türküsünün videosunun sosyal medyada çok kez izlendiği bilgisini alan Memiş, Necati Tutaş'tan seslendirmesini istedi.

Tutaş'ın söylediği 'Huma Kuşu' türküsünü dinleyen Okay Memiş, duygu dolu anlar yaşadı.



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Video: Erzurumlu Kore Gazisi Dadaş Necati’nin anıları