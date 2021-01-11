Hayat Sümela Manastırı Mart ayına kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek Güçlendirme çalışması yapılıyor
KÜLTÜR SANAT

Sümela Manastırı Mart ayına kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek: Güçlendirme çalışması yapılıyor

Dünyaca ünlü Sümela Manastırı’nın taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında ziyaret yasağının Mart sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Ziyaretçi yasağının uzaması, bölgedeki olumsuz hava şartları yüzünden yavaş ilerleyen çalışmalardan kaynaklandığı öğrenilirken, şu an manastırda profesyonel dağcılar tarafından kaya düşürme ve güçlendirme çalışması yapılıyor.

Haber Merkezi İHA
Sümela Manastırı
Sümela Manastırı

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden olan ve 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 29 Temmuz 2020’de ziyarete açılan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yılın Kasım ayının ilk günlerinden itibaren 31 Ocak 2021 tarihine kadar tekrar ziyarete kapatılmıştı. Bu yasağın çalışmaların hava şartları nedeniyle uzaması nedeniyle Mart ayına kadar süreceği belirtildi.

Sümela Manastırı tekrar ziyarete kapatıldı
HAYAT
Sümela Manastırı tekrar ziyarete kapatıldı

Güçlendirme çalışması yapılıyor

Ziyaretçi yasağının uzaması, bölgedeki olumsuz hava şartları yüzünden yavaş ilerleyen çalışmalardan kaynaklandığı öğrenilirken, şu an manastırda profesyonel dağcılar tarafından kaya düşürme ve güçlendirme çalışması yapılıyor.

Manastırda profesyonel dağcılar tarafından kaya düşürme ve güçlendirme çalışması yapılıyor.
  • Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı. restorasyon çalışmalarındaki 2. etabın tamamlamasıyla 29 Temmuz 2020 tarihinde ziyarete açılmıştı. Daha önce bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastır yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görürken, 21 endüstriyel dağcı tarafından manastırda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları: Metrelerce yükseklikte çalışmalarını sürdürüyorlar
HAYAT
Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları: Metrelerce yükseklikte çalışmalarını sürdürüyorlar

Güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek

Manastırda, taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 ay önce ziyaretçilere kapatılarak 31 Ocak 2021 tarihinde tekrar ziyaretçilere açılması planlanan manastırda özellikle havanın çok soğuk olması münasebetiyle çalışmalar yavaş ilerlerlerken, ziyaretçi yasağının bu yılın Mart ayına kadar süreceği kaydedildi.
Sümela Manastırında şu anda 21 endüstriyel dağcı tarafından taş düşme ve güçlendirme çalışması yapılırken, avlu kısmındaki fresklerin restorasyon çalışması ise soğuk hava koşulları nedeniyle ara verilmiş durumda. Restorasyon kapsamından Manastırda bugünlerde dağcıların çalışmasının yanı sıra malzeme çekimi yapılırken çalışmaların tamamlanmasıyla manastır ziyaretçiler tarafından tekrar güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek.

Sümela'da 5 yıl aradan sonra yapılacak ayin için akın ettiler
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Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan tarihi manastırın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
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24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğu ekip tarafından yürütülen hummalı çalışmalarda, manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitleme çalışmaları yapıldı. Yürütülen çalışmalarla bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi. Yaklaşık 20 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, manastırın korunması için her taraf çelik ağlarla örüldü. 600 metrekarelik bariyer çalışmasının yapıldığı tarihi manastır, kurulan sistem sayesinde kaya düşme riskinden arındırıldı.
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Sümela Manastırı’nda, restorasyon çalışmaları nedeniyle ara verilen ve en son 2015’te düzenlenen ayin, yarın 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Koronavirüs nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılmayacağı ve yönetmek üzere yardımcılarının katılacağı bildirilen ayine, Yunanistan ve Gürcistan'dan gelen 50'ye yakın turist katılacak. Ayine katılacaklar, ateş ölçümü, maske ve hijyen tedbirleriyle manastıra alınacak. Sümela Manastırı, ayin nedeniyle 10.00-14.00 saatleri arasında ise ziyaretçi alımına kapalı olacak. Ayinin tamamlanmasının ardından, tarihi mekan, pandemi tedbirleri kapsamında ziyaret edilebilecek.
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Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ilk ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetti.
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Sümela'da 5 yıl aradan sonra yapılacak ayin için akın ettiler
Yunanistan "Avrupa'da başkentinde cami olmayan tek ülke" olma ısrarını sürdürürken Türkiye'de Hristiyanlar ayin heyecanını yaşıyor. Trabzon'da, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı yapılan ve ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Sümela Manastırı'nda, restorasyon nedeniyle ara verilen ayin, yarın 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, koronavirüs nedeniyle katılmayacağı ayine, yurt dışından gelen az sayıda turist katılacak.


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