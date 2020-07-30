Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları: Metrelerce yükseklikte çalışmalarını sürdürüyorlar

Türkiye’nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans ile katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela’nın restorasyon çalışmalarında ikinci etap tamamlandı. 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibinin çalıştığı restorasyon çalışmalarında 20 dağcı ip yardımıyla kayaları temizlerken, 5 dağcı ise güvenlik noktalarında görev yapıyor. 2. etap restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda dağcılar bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürmeyi başardı.

Sümela Manastırı

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KAYALAR TEK TEK DÜŞÜRÜLDÜ

Yürütülen çalışmalarda manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı. İkinci etap çalışmalarında, sarp yamaçlardaki tehlike oluşturan kayalar tek tek aşağıya düşürüldü. Malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapılırken, 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında metrelerce yükseklikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizleyen dağcılar, Sümela Manastırı’nın gizli kahramanları olarak biliniyor.

YÜZDE 35’LİK KISMI 2021’DE AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans ile açılışını gerçekleştirdiği Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı tamamlandı. Daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanı kapsayan yüzde 35’lik bölümde restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenirken, yaklaşık 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi. 17 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, Sümela Manastırı’nın korunması için her taraf çelik ağlarla kaplandı. 600 metrekarelik bariyer çalışmasının da yapıldığı manastır bu sayede tehlikelerden uzaklaştırıldı.

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“sumela.gov.tr” hizmette

Sümela Manastırı

İletişim Başkanlığı, Sümela Manastırı’nın tanıtımı amacıyla “sumela.gov.tr” adlı internet sitesi hazırladı. “Anadolu’nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor” mesajıyla ziyaretçileri karşılayan internet sitesinde Sümela Manastırı’nın tarihi, mimarisi, restorasyon çalışmalarına ilişkin detaylar ve fotoğraf galerisi yer alıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu çalışmayı Twitter hesabından duyurdu.