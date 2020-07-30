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Hayat Sümela Manastırının gizli kahramanları Metrelerce yükseklikte çalışmalarını sürdürüyorlar
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Restorasyon nedeniyle kapalı olan Sümela Manastırı ziyarete açıldı! Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları bitti mi?

Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları: Metrelerce yükseklikte çalışmalarını sürdürüyorlar

Restorasyon nedeniyle kapalı olan Sümela Manastırı, önceki gün ziyarete açıldı. 5 yıldır süren çalışmalarda bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi, her taraf çelik ağlarla kaplandı. Metrelerce yükseklikteki çalışmaları yürüten dağcılar da Sümela Manastırı’nın gizli kahramanları oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sümela Manastırı
Sümela Manastırı

Türkiye’nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans ile katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela’nın restorasyon çalışmalarında ikinci etap tamamlandı. 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibinin çalıştığı restorasyon çalışmalarında 20 dağcı ip yardımıyla kayaları temizlerken, 5 dağcı ise güvenlik noktalarında görev yapıyor. 2. etap restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda dağcılar bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürmeyi başardı.

Sümela Manastırı

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KAYALAR TEK TEK DÜŞÜRÜLDÜ

Yürütülen çalışmalarda manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı. İkinci etap çalışmalarında, sarp yamaçlardaki tehlike oluşturan kayalar tek tek aşağıya düşürüldü. Malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapılırken, 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında metrelerce yükseklikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizleyen dağcılar, Sümela Manastırı’nın gizli kahramanları olarak biliniyor.

YÜZDE 35’LİK KISMI 2021’DE AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans ile açılışını gerçekleştirdiği Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı tamamlandı. Daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanı kapsayan yüzde 35’lik bölümde restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenirken, yaklaşık 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi. 17 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, Sümela Manastırı’nın korunması için her taraf çelik ağlarla kaplandı. 600 metrekarelik bariyer çalışmasının da yapıldığı manastır bu sayede tehlikelerden uzaklaştırıldı.

Sümela Manastırı ziyarete açıldı: 5 yıllık restorasyon serüveni böyle görüntülendi
GÜNDEM
Sümela Manastırı ziyarete açıldı: 5 yıllık restorasyon serüveni böyle görüntülendi

“sumela.gov.tr” hizmette

Sümela Manastırı
  • İletişim Başkanlığı, Sümela Manastırı’nın tanıtımı amacıyla “sumela.gov.tr” adlı internet sitesi hazırladı. “Anadolu’nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor” mesajıyla ziyaretçileri karşılayan internet sitesinde Sümela Manastırı’nın tarihi, mimarisi, restorasyon çalışmalarına ilişkin detaylar ve fotoğraf galerisi yer alıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu çalışmayı Twitter hesabından duyurdu.

Sümela Manastırı ziyarete açıldı: 5 yıllık restorasyon serüveni böyle görüntülendi
FOTOĞRAF 18
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında 2. etap tamamlandı.
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Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından yürütülen çalışmalarda manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı.
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Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi.
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Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı’nda çatlayan 10 bin tonluk kaya ise 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendi.
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İkinci avlusu 5 yıldır ziyarete kapalı tutulan Sümela’da tamamlanan restorasyon çalışmaları ile ziyaretçiler tarafından güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek.
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Sümela Manastırı’nda tamamlanan 2. etap çalışmalarında 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından sarp yamaçlardaki tehlike oluşturan kayalar tek tek yamaçtan aşağıya düşürüldü.
Title
Malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapılırken, 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında metrelerce yükseklikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizleyen dağcılar Sümela Manastırı’nın gizli kahramanları olarak biliniyor.
Title
25 kişilik endüstriyel dağcı ekibinin çalıştığı restorasyon çalışmalarında 20 dağcı ip yardımıyla kayaları temizlerken, 5 dağcı ise güvenlik noktalarında görev yapıyor.
Title
2. etap restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda dağcılar bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürmeyi başardı.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile ziyarete açılışını gerçekleştirdiği Sümela Manastırında restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı tamamlandı.
Title
Daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanı kapsayan yüzde 35’lik bölümde restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenirken, yaklaşık 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi.
Title
17 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, Sümela Manastırının korunması için her taraf çelik ağlarla kaplandı.
Title
600 metrekarelik bariyer çalışmasının da yapıldığı manastır bu sayede tehlikelerden uzaklaştırıldı.
Title
Birinci etapla 11 milyon TL’nin harcandığı, 2. ve 3. etap çalışmalarıyla toplamda 55 milyon TL maliyet ile restorasyon çalışmalarının tamamlanması planlanırken, 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’ne alınan Sümela Manastırı’nın UNESCO’da Kalıcı Miras Listesi’ne girmesi için gerekli çalışmaları başlatılacak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarında kala yüzde 35’lik kısmın da tamamlanmasıyla inanç turizm yönünden önemli turizm merkezi olan Sümela’nın Dünya Kalıcı Miras Listesine girmesi hedefleniyor.
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Sümela Manastırı ziyarete açıldı: 5 yıllık restorasyon serüveni böyle görüntülendi
Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda dağcılar bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürmeyi başardı. Yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.


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